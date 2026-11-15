« Tout ce qu'ils ont touché a mal tourné » : Donald Trump impute la paralysie du ciel américain à Biden
Donald Trump a imputé dimanche à l'administration du démocrate Joe Biden, qui a gouverné entre ses deux mandats, la responsabilité de l'immobilisation générale du trafic aérien qui a perturbé les voyages intérieurs et internationaux à travers le pays.
Dans ses premiers commentaires sur la question depuis que les autorités américaines ont interdit les décollages pendant plusieurs heures vendredi à la suite d'une panne, le président américain a qualifié la gestion de l'aviation par le gouvernement Biden de "désastre". "Tout ce qu’ils ont touché a mal tourné", a écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social.
Il a évoqué "de grosses sommes d’argent dépensées de manière inconsidérée, rendant un système déjà vieux et défaillant encore pire qu’il ne l’était au départ."
Commentaires (1)
se croyant au dessus des autres, orgueilleux, jamais responsable.
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