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Auteur: AFP

« Tout ce qu'ils ont touché a mal tourné » : Donald Trump impute la paralysie du ciel américain à Biden

Donald Trump a imputé dimanche à l'administration du démocrate Joe Biden, qui a gouverné entre ses deux mandats, la responsabilité de l'immobilisation générale du trafic aérien qui a perturbé les voyages intérieurs et internationaux à travers le pays.

Dans ses premiers commentaires sur la question depuis que les autorités américaines ont interdit les décollages pendant plusieurs heures vendredi à la suite d'une panne, le président américain a qualifié la gestion de l'aviation par le gouvernement Biden de "désastre". "Tout ce qu’ils ont touché a mal tourné", a écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social.

Il a évoqué "de grosses sommes d’argent dépensées de manière inconsidérée, rendant un système déjà vieux et défaillant encore pire qu’il ne l’était au départ."