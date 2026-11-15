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« Tout ce qu'ils ont touché a mal tourné » : Donald Trump impute la paralysie du ciel américain à Biden

Auteur: AFP

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« Tout ce qu'ils ont touché a mal tourné » : Donald Trump impute la paralysie du ciel américain à Biden

« Tout ce qu'ils ont touché a mal tourné » : Donald Trump impute la paralysie du ciel américain à Biden

Donald Trump a imputé dimanche à l'administration du démocrate Joe Biden, qui a gouverné entre ses deux mandats, la responsabilité de l'immobilisation générale du trafic aérien qui a perturbé les voyages intérieurs et internationaux à travers le pays.

Dans ses premiers commentaires sur la question depuis que les autorités américaines ont interdit les décollages pendant plusieurs heures vendredi à la suite d'une panne, le président américain a qualifié la gestion de l'aviation par le gouvernement Biden de "désastre". "Tout ce qu’ils ont touché a mal tourné", a écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social.

Il a évoqué "de grosses sommes d’argent dépensées de manière inconsidérée, rendant un système déjà vieux et défaillant encore pire qu’il ne l’était au départ."

Auteur: AFP
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Commentaires (1)

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  • avatar
    Hé! il y a 13 heures
    Ce n'est jamais de sa faute ! Trump est le modèle d'Ousmane Sonko: violent, menteur, toujours dans l'hyperbole,

    se croyant au dessus des autres, orgueilleux, jamais responsable.

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