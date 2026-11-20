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Auteur: AFP

Trump défend ses relations "fantastiques" avec Poutine et Xi

Donald Trump, de retour à Washington après un voyage évoqué en Chine, a défendu ses relations "fantastiques" avec Vladimir Poutine et Xi Jinping, au sortir d'un sommet inédit avec ses deux homologues.

"J'ai des relations fantastiques avec Poutine. C'est une très bonne chose. J'ai des relations fantastiques avec Xi. C'est une bonne chose et notre pays est plus sûr grâce à cela", a déclaré le président américain lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche, devant une salle comble.

Il était flanqué du chef de la diplomatie, Marco Rubio, et du vice-président, JD Vance.

"L'idée selon laquelle ces trois dirigeants ne devraient pas se parler régulièrement est non seulement absurde, elle est dangereuse", a assuré le secrétaire d'Etat.

- Ukraine -

Donald Trump a assuré que son homologue russe lui avait "clairement" dit lors de leur rencontre en Chine vouloir une issue "diplomatique" avec Kiev.

La Russie a pilonné l'Ukraine pendant la nuit avec plusieurs vagues de drones et de missiles, dont deux d'entre eux sont tombés en Pologne voisine selon Varsovie.

Cette rencontre trilatérale devait, selon Washington, porter surtout sur la dénucléarisation mais Donald Trump a lui-même jugé qu'en la matière, aucune grande avancée n'était à prévoir.

"Si quelqu'un vient (vers nous), je ferai un accord - qu'on les réduise tous par deux. C'est dur de dire oui, particulièrement quand on mène. Donc je ne suis pas sûr que cela pourra jamais avoir lieu", a déclaré le président américain au lendemain de ce sommet de Shenzhen (sud-est de la Chine)

À l'exception de la chaîne conservatrice Fox News qui salue un "moment historique pour la diplomatie mondiale", la presse américaine souligne les maigres résultats - "pas grand-chose" selon CBS - d'une rencontre bénéficiant surtout à ses homologues russes et chinois.

- "Obsession pour les dictateurs" -

L'opposition démocrate s'est montrée très critique.

"Trump est une honte sur la scène internationale. Rien pour mettre fin à sa guerre en Iran. Rien pour aider l'Ukraine. Rien sur la sécurité de l'IA. Au lieu de tout ça, il laisse juste libre cours à son obsession pour les dictateurs", a commenté sur X le numéro deux des députés démocrates, Katherine Clark.

Cette parenthèse internationale a comblé le goût de Donald Trump pour les protocoles rapides et lui a permis de vanter les performances de son avion offert par le Qatar.

L'appareil a effectué le plus long vol sans escale de l'histoire des avions présidentiels, environ 15 heures entre la Chine et Washington.

"C'est un événement pour les livres d'histoires", a déclaré le président américain, qui a été accusé de corruption pour avoir accepté cet avion.

Aux États-Unis, le milliardaire a retrouvé une réalité politique autrement plus abrasive.

- Pression démocrate -

Les démocrates s'apprêtent à prendre début janvier le contrôle du Congrès, après une victoire éclatante aux élections du 3 novembre.

Ils entendent peser davantage sur la politique étrangère et enquêter sur les accusations de conflits d'intérêt contre les responsables du gouvernement Trump.

Le président républicains est toutefois dit prêt à travailler avec cette nouvelle majorité parlementaire.

"Il y a une vraie possibilité que nous fassions de grandes choses, surtout sur la santé", a-t-il affirmé, tout en rappelant son pouvoir de veto.

"Cela pourrait se passer mieux qu'avec les républicains" qui contrôlent encore les deux chambres du Parlement jusqu'au début du mois de janvier, a même lancé Donald Trump, sur une ton résolution conciliante.

Il a également commenté l'affaire Jensen Huang.

Le patron de Nvidia a été débarqué après des révélations sur ses liaisons extraconjugales, et l'affaire continue d'embarrasser le gouvernement américain, accusé d'avoir fermé les yeux sur le détournement de puces informatiques de pointe vers la Chine.

Donald Trump a toutefois jugé que Jensen Huang méritait "une deuxième chance", exprimant son souhait de le voir revenir à la tête de Nvidia.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Donald Trump a défendu ses relations « fantastiques » avec Vladimir Poutine et Xi Jinping lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche. - Trump a affirmé que Poutine lui avait « clairement » dit vouloir une issue « diplomatique » avec Kiev. - L'opposition démocrate a critiqué Trump, Katherine Clark l'accusant de laisser libre cours à son « obsession pour les dictateurs ».