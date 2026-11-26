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Auteur: AFP

Ukraine : Riner persiste, Macron appelle à ne pas « créer de doute »

Le candidat à la présidentielle Teddy Riner a de nouveau suggéré jeudi que l’aide à l’Ukraine se faisait « au détriment » d’autres besoins, s’attirant une mise en garde d’Emmanuel Macron qui a appelé à ne « pas créer de doute » sur ce dossier.

Le quintuple champion olympique de judo avait dit, au Salon des maires mercredi, ne pas comprendre « qu’on envoie des troupes en Ukraine alors que ce n’est pas notre guerre », avant d’affirmer à l’AFP vouloir arrêter « de donner de l’argent que nous n’avons pas » pour soutenir ce pays face à l’invasion russe.

"La France est un pays qui a toujours soutenu les pays opprimés. Ça, ça ne changera jamais", a-t-il dit devant la presse lors d’un déplacement dans la Manche, son premier hors de la région parisienne depuis le lancement surprise de sa campagne il y a deux semaines.

« Hier, quand je suis au Salon des maires, j’échange avec des élus qui ont énormément de responsabilités mais peu de moyens pour pouvoir répondre à la demande des habitants », a poursuivi Teddy Riner.

"Donc quand je dis ça, à un moment, il faut se poser la question. Oui, la France, on aide, mais au détriment de quoi ?", a-t-il dit.

S’il était élu président, couperait-il l’aide à Kiev ? « J’aurai l’occasion de revenir là-dessus », a éludé le candidat. « Vous verrez dans mon programme que la France restera toujours, toujours avec les pays opprimés. »

Ses déclarations mercredi ont suscité une levée de boucliers, jusqu’au président de la République, interrogé jeudi sur ses propos en conférence de presse en marge d’un sommet de l’Union européenne à Bruxelles.

Il ne faut « pas créer de doute et de trouble », a lancé le chef de l’État à propos de l’aide à l’Ukraine.

« L’Europe est là, unie derrière l’Ukraine », et « en tant que président des Français, je peux vous dire que ce qui se joue en Ukraine, c’est la sécurité des Françaises et des Français », a poursuivi M. Macron, qui appelle à éviter toute « naïveté » ou « irresponsabilité ».

« Si on abandonnait l’Ukraine, on mettrait en péril notre sécurité à court ou moyen terme », a-t-il réaffirmé.

-"Tout est faux"-

Emmanuel Macron avait salué au début du mois la candidature surprise du judoka à l’élection présidentielle, se disant « heureux » qu’il s’engage dans cette compétition.

« Tout est faux dans ce que Teddy Riner a dit », a également estimé jeudi le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, sur France 5.

"D’abord, on n’envoie pas de troupes en Ukraine (...) Nous ne sommes pas cobelligérants", a estimé le ministre, en référence au déploiement de petits contingents de soldats français en Ukraine pour former des militaires ukrainiens et participer à l’entretien des matériels, révélé mi-novembre par RFI.

"Deuxièmement, le combat des Ukrainiens, c’est aussi le nôtre. C’est un combat pour la sécurité de l’Europe parce que ce que vise Vladimir Poutine, c’est l’Union européenne et c’est l’Otan", a-t-il poursuivi.

Le candidat Renaissance Gabriel Attal a, lui, souligné que soutenir l’Ukraine revenait à défendre « nos intérêts », tandis que le social-démocrate Raphaël Glucksmann a martelé que « la guerre en Ukraine est notre guerre ».

Le maire de Béziers Robert Ménard, qui a invité Teddy Riner à se rendre dans sa ville vendredi, l’a aussi fermement critiqué.

« C’est dégueulasse de dire ça », a déclaré l’édile de droite sur BFMTV, en lui proposant d’aller « sur la ligne de front » ukrainienne avec lui.

Un programme du déplacement à Béziers, communiqué par l’équipe de Teddy Riner à la presse jeudi, ne fait plus mention d’une rencontre avec Robert Ménard.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Teddy Riner a de nouveau suggéré jeudi que l'aide à l'Ukraine se faisait « au détriment » d'autres besoins. - Emmanuel Macron a appelé à ne « pas créer de doute » sur l'aide à l'Ukraine, affirmant que « si on abandonnait l'Ukraine, on mettrait en péril notre sécurité ». - Le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a estimé que « tout est faux dans ce que Teddy Riner a dit », précisant qu'« on n'envoie pas de troupes en Ukraine ».