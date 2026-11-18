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Auteur: AFP

"Un fantôme venu du passé" : aux États-Unis, des médecins face au retour de la rougeole

Pour Trahern Jones comme pour de nombreux médecins américains, la rougeole fut longtemps "une maladie du passé", une pathologie grave seulement rencontrée dans les manuels.

Grâce aux vaccins, "c'était quelque chose qu'on ne voyait plus aux États-Unis", se remémore auprès de l'AFP ce pédiatre infectiologue de l'Utah, dans l'Ouest du pays.

Mais tout a changé à partir de 2025, date à laquelle la maladie a opéré un retour en force à travers les États-Unis, sur fond de baisse des taux de vaccination. Jusqu'à la perte, mardi, du statut de pays ayant éliminé la rougeole.

"C'était comme rencontrer un fantôme venu du passé, quelque chose que l'on ne s'attendait jamais à voir", confie le médecin. "Nous revoyons apparaître des problèmes que nos grands-parents se sont donné beaucoup de mal à éliminer".

Plus de 500 cas ont été confirmés dans l'Utah seul cette année, un bilan très fortement sous-estimé selon ce médecin qui a soigné de nombreux enfants atteints de cette maladie extrêmement contagieuse et qui peut s'avérer mortelle.

Connue pour les taches rouges qu'elle provoque sur le corps, la rougeole entraîne également de la fièvre, des symptômes respiratoires voire intestinaux et dans certains cas des complications plus graves comme une pneumonie ou une inflammation du cerveau.

- "Pire maladie" -

Les patients "sont généralement dans un état pitoyable" et certains ont besoin d'oxygène, rapporte M. Jones. "C'est souvent la pire maladie qu'ils aient connue de toute leur vie".

Après 15 ans sans voir un cas de rougeole, Jessica Ericson, pédiatre infectiologue dans un hôpital de Pennsylvanie, a vu une trentaine de malades affluer dans son service depuis le printemps.

Dans cet État du nord-est, l'épidémie a fait 7 morts, tous non vaccinés, et plus de 1.500 cas depuis début 2026. Les enfants hospitalisés "sont de tout âge", dont plusieurs nouveau-nés, décrit-elle auprès de l'AFP.

La plupart présentent une fièvre bien "plus sévère que ce à quoi nous sommes habitués" voire des complications telles qu'une pneumonie ou une appendicite, car la rougeole "endommage gravement le système immunitaire" et rend ainsi "beaucoup plus facile" la contraction d'autres infections.

Ces complications surviennent dans "10 à 20%" des cas, "ce qui est en réalité très élevé", explique-t-elle, et peuvent pour certaines ne se détecter que bien plus tard, comme c'est le cas pour les "lésions cérébrales irréversibles" que peut causer la maladie.

Autant de risques bien documentés mais souvent méconnus de la population générale, regrettent les professionnels de santé.

- "Épidémie de désinformation" -

"Je ne crois pas que les gens se souviennent à quel point ce virus peut rendre gravement malade, voire tuer", soupire Paul Offit, médecin suffisamment âgé pour avoir connu les dernières grandes épidémies, il y a plus de 30 ans.

"C'est tellement dur à voir", confie ce pédiatre. "Il y a tant de choses que la médecine ignore encore. Tant de choses que nous ne savons pas faire. Mais ça, nous le savons", insiste-t-il.

Pour son confrère Trahern Jones, la faute revient à ce qu'il considère être une "épidémie de désinformation". Si certains enfants non vaccinés sont issus de communautés religieuses refusant traditionnellement la vaccination, beaucoup d'autres viennent simplement de familles ayant été exposées, sur les réseaux sociaux ou via les autorités, "à des messages portant à confusion", rapporte-t-il.

Le ministre de la Santé de Donald Trump, Robert Kennedy Jr, est notamment pointé du doigt par nombre d'experts qui lui reprochent d'avoir relayé pendant des années de fausses informations sur le vaccin contre la rougeole et minimisé la dangerosité de la maladie.

Quand on l'interroge à son sujet, le docteur Jones marque une pause, puis finit par lâcher : "C'est comme si on voyait un adepte de la théorie de la Terre plate prendre la tête de la Nasa".

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Les États-Unis ont perdu mardi leur statut de pays ayant éliminé la rougeole, sur fond de baisse des taux de vaccination. - Plus de 500 cas ont été confirmés dans l'Utah cette année, et la Pennsylvanie a enregistré 7 morts et plus de 1.500 cas depuis début 2026. - Des médecins dénoncent une « épidémie de désinformation », certains pointant Robert Kennedy Jr pour avoir relayé de fausses informations sur le vaccin.