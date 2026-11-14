Un pétrolier est entré en collision avec un bateau de croisière amarré à La Nouvelle-Orléans
Vendredi 13 novembre, un porte-conteneurs est entré en collision avec un bateau de croisière amarré à un quai du port de La Nouvelle-Orléans, sur le Mississippi. L'accident n'a fait aucun blessé grave, mais des témoins racontent des scènes sorties "du Titanic".
Un pétrolier a percuté un navire de croisière dans le port de La Nouvelle-Orléans aux États-Unis. https://t.co/mXfXZpGGSf
— Liberté Свобода 🇵🇸 (@Liberte2050)
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