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Auteur: Afrikmag

Une fillette de 11 ans écope de 7 ans de détention pour tentative de meurtre

Une fillette de 10 ans au moment des faits, qui avait agressé une fillette de 5 ans et tenté de lui ôter la vie à Cleveland aux Etats-Unis , a été condamnée à au moins sept ans dans un établissement de détention pour mineurs.

La fille, aujourd’hui âgée de 11 ans et identifiée au tribunal par ses initiales M.H., a été reconnue coupable le mois dernier de neuf chefs d’accusation, dont viol, tentative de meurtre et agression criminelle, pour des faits survenus en septembre 2025, rapporte WOIO.

Selon l’accusation, la victime avait été attirée dans un champ avant d’être violemment agressée par M.H. et par un autre enfant, alors âgé de 9 ans.

La petite fille avait été retrouvée seule, désorientée et grièvement blessée. Elle a passé plusieurs semaines à l’hôpital et reste profondément traumatisée, a déclaré sa mère lors de l’audience de condamnation du mercredi 18 novembre.

« Quand nous avons quitté l’hôpital, elle a eu de graves changements de comportement. Elle répétait qu’elle n’était plus jolie. Elle répétait que la terre est un mauvais endroit », a confié la mère de la fillette, qui se réveillait de cauchemars en criant: « Ils m’ont tuée ! »

M.H. restera placée dans le système judiciaire pour mineurs jusqu’à ses 18 ans au minimum, et possiblement jusqu’à ses 21 ans.

« Je travaille au tribunal pour mineurs depuis les années 1990, et je n’ai jamais vu un crime comme celui-ci », a déclaré la juge du tribunal pour mineurs du comté de Cuyahoga, Kristin Sweeney, lors de la condamnation.

La mère de la victime a insisté sur la nécessité de protéger les autres enfants.

« M.H. n’est pas une enfant normale, et si elle n’est pas tenue responsable, sa prochaine victime n’aura pas autant de chance », a-t-elle déclaré. Le second agresseur, aujourd’hui âgé de 10 ans, faisait face aux mêmes accusations. Il a plaidé coupable de tentative de viol et d’agression criminelle en septembre. Il a témoigné lors du procès de M.H. et doit être condamné le 3 décembre.

La mère de la victime a raconté avoir déposé sa fille chez un membre de sa famille pendant quelques heures, le 13 septembre 2025, avant que la fillette ne s’éloigne et ne disparaisse. Elle a été retrouvée grièvement blessée à proximité, alors qu’elle était prise en charge par les secours. Des mois après les faits, l’enfant continuait de souffrir de cauchemars.

« Elle criait quand elle se réveillait, elle disait: « Ils m’ont tuée. » Elle pensait qu’elle était morte », a raconté sa mère. « Entendre votre bébé dire qu’elle est morte… Une enfant de 5 ans ne devrait même pas connaître ce mot. »

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Une fillette de 11 ans, âgée de 10 ans au moment des faits, a été condamnée à au moins sept ans en établissement de détention pour mineurs pour avoir agressé et tenté de tuer une fillette de 5 ans à Cleveland. - Elle a été reconnue coupable de neuf chefs d'accusation, dont viol, tentative de meurtre et agression criminelle, pour des faits survenus en septembre 2025. - Elle restera placée dans le système judiciaire pour mineurs jusqu'à ses 18 ans au minimum, et possiblement jusqu'à ses 21 ans.