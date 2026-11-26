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Auteur: Avec Afp

Une jatte-téton commandée pour Marie-Antoinette vendue 1,9 milliards F CFA aux enchères à Paris

Une jatte-téton, pièce rare de porcelaine de Sèvres en forme de sein qui avait été commandée pour Marie-Antoinette à la fin du XVIIIe siècle, a été vendue 2,9 millions d’euros (l'équivalent de 1,9 milliards de nos francs) aux enchères jeudi à Paris, a annoncé l’hôtel Drouot.

Ce montant en fait un record mondial pour une porcelaine de Sèvres vendue aux enchères, a précisé Drouot, qui n’a pas dévoilé l’identité de l’acquéreur.

L’objet historique, considéré comme le quatrième et dernier exemplaire de cette célèbre pièce de la manufacture de Sèvres, avait été découvert par hasard lors de l’inventaire de la collection de la Galerie Meyer, après avoir disparu pendant deux siècles.

Ce bol en forme de sein avait été commandé par Louis XVI pour la laiterie de Marie-Antoinette à Rambouillet.

La pièce était estimée entre 1 et 2 millions d’euros (entre 656 millions et 1,3 milliard F CFA).

Pour l’occasion, la maison Coutau-Bégarie, qui organisait la vente, et l’hôtel Drouot, ont décidé de verser une partie des recettes à l’association de prévention du cancer du sein Ruban Rose.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Une jatte-téton en porcelaine de Sèvres commandée pour Marie-Antoinette a été vendue 2,9 millions d'euros aux enchères jeudi à Paris. - Ce montant constitue un record mondial pour une porcelaine de Sèvres vendue aux enchères, selon l'hôtel Drouot. - La pièce, quatrième et dernier exemplaire connu, avait été découverte par hasard après avoir disparu pendant deux siècles.