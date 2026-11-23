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Auteur: AFP

Une policière tuée à la machette en France : son ex-mari voulait juste "la gifler"

"Ma seule intention était de la gifler" : un sexagénaire a nié, à l'ouverture de son procès lundi, avoir voulu tuer son ex-femme, policière à Chambéry, dans le sud-est de la France, lorsqu'il lui a asséné des coups de machette devant son fils de trois ans.

Le 31 août 2023 dans le petit village de La Croix-de-la-Rochette, en Savoie dans les Alpes françaises, Karen B., 42 ans, policière hors service, vient de déposer sa petite dernière à la crèche et rentre à pied chez elle accompagnée de son fils sur sa draisienne lorsqu'elle est violemment agressée.

Un homme lui assène au moins une vingtaine de coups de machette, la laissant "démembrée", avec de "multiples lésions" et un "crâne ouvert". Elle décède sur place malgré l'intervention des secours, tandis que l'enfant, qui a assisté à la scène, est mis en sécurité par des témoins.

"Le méchant monsieur a voulu faire du mal avec un râteau. Il a tapé fort, fort, fort", a ensuite déclaré aux enquêteurs l'enfant, aujourd'hui atteint de symptômes post-traumatiques.

L'ex-époux de la policière, Georges Damiano, avec qui elle a eu deux enfants, est arrêté le lendemain près d'un centre bouddhiste d'un village des environs. Accusé d'assassinat, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.

À l'ouverture de son procès devant la cour d'assises de Savoie, l'ancien aide-soignant et pompier volontaire, âgé de 64 ans, reconnaît depuis le box vitré "avoir commis l'acte".

Mais "ce n'est pas moi, je ne me reconnais pas dans ce geste", poursuit l'homme originaire de Nice (sud-est) portant tatouages, bouc blanc et petite queue de cheval.

"Mon intention en me rendant en Savoie était de voir mes enfants, confronter leur mère pour me retrouver devant un magistrat, pas une cour d'assises", affirme le volubile sexagénaire. "Je n'étais pas en état de réaliser la nature de mon acte ce jour-là. Je voulais humilier Karen par une gifle."

- Amnésie ? -

"J'avais beaucoup de colère envers mon ex-femme", admet-il toutefois, évoquant un long épisode de dépression et sa "frustration, un sentiment d'injustice et d'impuissance face à des plaintes qui n'aboutissaient jamais".

"Je pars de Nice pour régler définitivement un mal et je sais déjà qu'il n'y aura pas de billet retour", écrira-t-il pourtant peu après les faits à une autre de ses nombreuses ex-compagnes, rapporte le directeur d'enquête à l'audience.

L'accusé ne présente pas de pathologie mentale mais "une personnalité perturbée, clivée et paranoïaque" et l'"impasse" dans laquelle il estime s’être retrouvé sur le plan personnel a pu provoquer son "passage à l’acte", analyse devant la cour le Dr François Renault, qui a réalisé son expertise psychiatrique.

L'amnésie dont il fait état au moment des faits peut correspondre à un "effet de gommage" afin de "s'autopréserver psychiquement", estime-t-il. Selon lui, l'abolition ou l'altération du discernement ne peuvent être retenus.

Le divorce, prononcé en 2021, était très conflictuel, avec des litiges sur les pensions alimentaires, une condamnation pour non-respect d'une ordonnance de protection pour lui et une condamnation pour non-présentation d'enfants pour elle.

Après le divorce, la policière, décrite par ses collègues comme "battante" et portant une "attention particulière aux victimes de violences intrafamiliales", s'était remariée, avait eu deux nouveaux enfants et avait déménagé en Savoie.

Elle avait aussi confié à un ami pompier se sentir "abandonnée par sa hiérarchie niçoise au regard de sa situation avec Georges Damiano" et avoir quitté la ville "principalement pour (le) fuir car il pouvait la tuer", selon le directeur d'enquête.

En 2023, 96 femmes ont été victimes de féminicide conjugal en France, selon le ministère de l'Intérieur. L'an dernier, elles étaient 111.

Le jugement est attendu jeudi.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Un sexagénaire est jugé à la cour d'assises de Savoie pour l'assassinat à la machette de son ex-femme policière, Karen B., 42 ans, le 31 août 2023 à La Croix-de-la-Rochette. - L'accusé, Georges Damiano, reconnaît "avoir commis l'acte" mais affirme que sa seule intention était de "la gifler" et dit ne pas se reconnaître dans ce geste. - Le divorce prononcé en 2021 était très conflictuel ; la victime avait confié se sentir "abandonnée par sa hiérarchie niçoise" et avoir quitté Nice "principalement pour (le) fuir car il pouvait la tuer".