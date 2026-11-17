USA : La Guinée pleure la mort de deux de ses ressortissants après l’effondrement d’un immeuble à Brooklyn
Des ressortissants guinéens vivant aux Etats-Unis ont trouvé la mort dans l’effondrement d’un immeuble de trois étages à Brooklyn (New-York). C’est le ministère guinéen des Affaires étrangères qui a rapporté la triste nouvelle dans un communiqué publié le weekend dernier.
Le drame s'est déroulé le mercredi 11 novembre 2026 dans un contexte de travaux d’excavation sur un chantier voisin. Les deux ressortissants guinéens décédés, Mamadou Bhoye Barry et Mamadou Bhoye Ndiaye, sont des cousins. Ils font partie des 8 personnes qui ont péri dans ce sinistre.
Une délégation diplomatique a transmis les condoléances de la Guinée aux familles endeuillées
Selon le communiqué du ministère guinéen des Affaires étrangères, la Mission diplomatique guinéenne à New York a pris contact avec les familles des deux infortunés pour leur apporter l’assistance et le réconfort nécessaires.
Des cousins venus étudier aux Etats-Unis
Le gouvernement guinéen a fait savoir qu’il serait aux côtés des familles éplorées pour l'organisation des obsèques. Il a aussi promis de suivre avec attention la situation d’une autre compatriote blessée dans l’effondrement de l’immeuble en question. Mamadou Bhoye Barry (23 ans) et son cousin Mamadou Bhoye Ndiaye (31 ans) étaient venus aux Etats -Unis pour poursuivre leurs études. Ils vivaient au deuxième étage de l’immeuble.
Commentaires (3)
et malgre des alertes et des infractions signalées, que les travaux se poursuivent quand meme?
que Dieu accueille les defunts dans sa misericorde et apporte patience, courage et consolation a toutes les familles eprouvees.
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