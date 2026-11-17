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Auteur: Bernardin PATINVOH

USA : La Guinée pleure la mort de deux de ses ressortissants après l’effondrement d’un immeuble à Brooklyn

Des ressortissants guinéens vivant aux Etats-Unis ont trouvé la mort dans l’effondrement d’un immeuble de trois étages à Brooklyn (New-York). C’est le ministère guinéen des Affaires étrangères qui a rapporté la triste nouvelle dans un communiqué publié le weekend dernier.

Le drame s'est déroulé le mercredi 11 novembre 2026 dans un contexte de travaux d’excavation sur un chantier voisin. Les deux ressortissants guinéens décédés, Mamadou Bhoye Barry et Mamadou Bhoye Ndiaye, sont des cousins. Ils font partie des 8 personnes qui ont péri dans ce sinistre.

Une délégation diplomatique a transmis les condoléances de la Guinée aux familles endeuillées

Selon le communiqué du ministère guinéen des Affaires étrangères, la Mission diplomatique guinéenne à New York a pris contact avec les familles des deux infortunés pour leur apporter l’assistance et le réconfort nécessaires.

Des cousins venus étudier aux Etats-Unis

Le gouvernement guinéen a fait savoir qu’il serait aux côtés des familles éplorées pour l'organisation des obsèques. Il a aussi promis de suivre avec attention la situation d’une autre compatriote blessée dans l’effondrement de l’immeuble en question. Mamadou Bhoye Barry (23 ans) et son cousin Mamadou Bhoye Ndiaye (31 ans) étaient venus aux Etats -Unis pour poursuivre leurs études. Ils vivaient au deuxième étage de l’immeuble.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Deux ressortissants guinéens, Mamadou Bhoye Barry et Mamadou Bhoye Ndiaye, cousins, sont morts dans l'effondrement d'un immeuble de trois étages à Brooklyn. - Le drame a eu lieu le mercredi 11 novembre 2026 dans un contexte de travaux d'excavation sur un chantier voisin ; ils font partie des 8 personnes décédées. - La Mission diplomatique guinéenne à New York a pris contact avec les familles et le gouvernement guinéen promet de suivre la situation d'une autre compatriote blessée.