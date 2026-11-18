USA : L’énorme geste de générosité de Drake lors d’un match des Raptors de Toronto
Drake a manifestement le cœur sur la main. La superstar du R&B a offert dans la soirée d’hier mardi, 100 000 dollars à un jeune fan des Raptors de Toronto et à sa mère. C’était pendant le match qui opposait la franchise canadienne aux Knicks de New York lors de la soirée thématique OVO Night dédiée au label de Drake.
Ezequiel et sa mère Mackenzie ont d’abord appris que Drake leur offrait des places au bord du terrain pour le prochain match des Raptors avant de prendre connaissance du joli cadeau de 100 000 dollars.
Sur les photos on voit le garçon serrer la main de Drake, et sa mère Mackenzie, faire une accolade à l’artiste.
Les Raptors de Toronto ont un peu plombé l’ambiance en s’inclinant devant les Knicks 111-102. Mais qu’importe ! Les vrais gagnants de cette rencontre sont sans doute Ezequiel et Mackenzie.
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