Justice

Auteur: SenewebNews-RP

Accusations sur le matériel Covid-19 : Dr Babacar Niang nie à la barre, Diouf Sarr exige 100 millions FCFA

Le procès en diffamation opposant l’ancien ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, au directeur de Suma Assistance, le docteur Babacar Niang, a été examiné ce mercredi 25 novembre devant le tribunal correctionnel de Dakar.

Poursuivi à la suite de déclarations faites en août 2021, dans lesquelles il aurait accusé le ministère de la Santé d’avoir revendu à des structures privées du matériel initialement destiné aux Centres de traitement des épidémies (CTE), en pleine pandémie de Covid-19, le prévenu a contesté les faits à la barre. Il a notamment soutenu que le nom de l’ancien ministre avait été cité par le journaliste, avant de solliciter la clémence du tribunal, malgré une lettre d’excuses déjà versée au dossier.

Absent à l’audience, Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé à l’époque des faits, était représenté par son avocat, Me Ndiaga Dabo.

Selon Les Échos, qui a assisté à l’audience, ce dernier a insisté sur la gravité des accusations portées contre son client, estimant qu’elles lui avaient causé un « préjudice énorme ». En réparation du tort subi, il a réclamé 100 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts.

De son côté, le ministère public s’en est remis à l’application de la loi pénale. À l’issue des débats, le tribunal a mis l’affaire en délibéré. Le verdict est attendu le 9 décembre prochain, glisse la même source.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le procès en diffamation entre Abdoulaye Diouf Sarr et le docteur Babacar Niang s'est tenu le mercredi 25 novembre devant le tribunal correctionnel de Dakar. - Babacar Niang a contesté les faits à la barre, soutenant que le nom de l'ancien ministre avait été cité par le journaliste, et a sollicité la clémence du tribunal. - L'avocat de Diouf Sarr, absent à l'audience, a réclamé 100 millions de francs CFA de dommages et intérêts ; le tribunal a mis l'affaire en délibéré avec un verdict attendu le 9 décembre.