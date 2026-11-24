Justice

Auteur: Doudou DIOP

Accusée d’avoir détourné un réfrigérateur : La ministre Amy Mara Dièye traîne le maire Serigne Mboup en justice et lui réclame 200 millions F CFA

Une procédure judiciaire oppose la ministre de la Pêche et de l’Économie maritime, Amy Mara Dièye, et le maire de Kaolack Serigne Mboup. Selon les informations de Seneweb, la ministre a fait servir une citation directe au maire de Kaolack devant le tribunal de grande instance (TGI) de Kaolack pour diffusion de fausses nouvelles et diffamation. Amy Mara Dièye réclame la somme de 200 millions F CFA à titre de dommages et intérêts.

À l’origine, des déclarations faites par Serigne Mboup sur les ondes de la radio Alfayda FM de Kaolack, le dimanche 15 novembre 2026. Interpellé par un journaliste au sujet d’un réfrigérateur remis par le ministère de la Pêche au marché central aux poissons de Kaolack, il a accusé Amy Mara Dièye d’avoir détourné l’équipement pour l’emporter chez elle.

Des accusations que la ministre réfute. Dans sa citation directe, elle considère ces propos comme de « fausses déclarations » portant atteinte à son honneur et à sa considération. Elle poursuit le maire Serigne Mboup pour diffusion de fausses nouvelles et diffamation, sur le fondement des articles 255, 248 et 258 du Code pénal.

Pour étayer sa plainte, Amy Mara Dièye a fait constater les déclarations incriminées par un huissier de justice, le 20 novembre dernier. Les enregistrements de l’émission ont également été conservés sur une clé USB versée au dossier.

La plaignante estime que ces accusations ont particulièrement porté atteinte à son image en tant que ministre auprès des acteurs du marché central aux poissons et des populations de Kaolack, qui sont ses interlocuteurs quotidiens.

Le procès est programmé à l’audience du 5 janvier 2027 devant le TGI de Kaolack, statuant en matière correctionnelle. Amy Mara Dièye demande au tribunal de condamner Serigne Mboup à une peine dont la nature sera déterminée à l’issue des réquisitions du procureur de la République.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La ministre de la Pêche Amy Mara Dièye a fait servir une citation directe au maire de Kaolack Serigne Mboup devant le TGI de Kaolack pour diffusion de fausses nouvelles et diffamation. - Elle lui réclame 200 millions F CFA de dommages et intérêts, après des accusations de détournement d'un réfrigérateur émises sur la radio Alfayda FM le dimanche 15 novembre 2026. - Le procès est programmé à l'audience du 5 janvier 2027 devant le TGI de Kaolack, statuant en matière correctionnelle.