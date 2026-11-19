Justice

Auteur: Doudou DIOP

il y a 2 heures

Affaire AGROSINE, 1,2 milliard F CFA en jeu : Le procès Balla Dramé renvoyé au 7 janvier 2027

La chambre de jugement du Pool judiciaire financier (PJF) a évoqué, ce jeudi, le dossier de l’entrepreneur agricole Balla Dramé, qui l’oppose à ses anciens collaborateurs Jean Ababacar Sedikh Ndong, Armand Moïse Youssouf Diouf et Abdou Diène, dans le cadre du projet Agrosine Investment. L’ancien directeur technique d’Agrosine est poursuivi pour escroquerie et abus de confiance portant sur 1,2 milliard F CFA.

À l’audience, son avocat, Maitre El Hadj Dièye, a sollicité le renvoi du procès : « Nous avons deux valises de documents à produire. C’est la raison pour laquelle nous sollicitons le renvoi au mois de janvier. »

Maitre Bachir Lo, qui défend les intérêts d’Agrosine, a pour sa part plaidé pour une date rapprochée. « C’est un dossier d’instruction. Vous devez obtenir le temps de voir tout cela », a-t-il répliqué.

Après discussion, le tribunal a d’abord renvoyé l’affaire au 17 décembre. Mais Me Dièye a insisté pour obtenir une date en janvier 2027. Finalement, le juge a retenu le 7 janvier.

Seuls Balla Dramé et l’une des parties civiles, Armand Moïse Youssouf Diouf, ont comparu à l’audience.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - L'ancien directeur technique d'Agrosine, Balla Dramé, est poursuivi pour escroquerie et abus de confiance portant sur 1,2 milliard F CFA. - Son avocat, Me El Hadj Dièye, a demandé un renvoi en invoquant deux valises de documents à produire. - Le tribunal a renvoyé l'affaire au 7 janvier 2027 ; seuls Balla Dramé et Armand Moïse Youssouf Diouf ont comparu.