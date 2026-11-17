Affaire Amadou Sarang Diallo : Seydi Gassama salue une décision de justice et dénonce le traitement réservé à Saer Kébé et à l’imam Ibrahima Sèye
Le directeur exécutif d’Amnesty International Sénégal, Seydi Gassama, a réagi à la condamnation d’Amadou Sarang Diallo, ce jour, devant le tribunal de grande instance (TGI) de Mbour.
Selon lui, le prévenu a écopé de six mois de prison avec sursis et d’une amende de 100 000 F CFA. Une décision que Seydi Gassama met en perspective avec les affaires de l’étudiant Saer Kébé et de l’imam Ibrahima Sèye de Kolda, estimant que ces derniers ont subi une injustice judiciaire.
Le défenseur des droits humains rappelle que les critiques visant la politique de l’État d’Israël ou les interventions militaires américaines au Moyen-Orient ne sauraient, à elles seules, constituer des infractions pénales.
« La critique contre le gouvernement génocidaire de l'État d'Israël ou les guerres menées par les États-Unis au Moyen-Orient, en violation du droit international, ne peut être un crime, encore moins une apologie du terrorisme ou un acte terroriste », a-t-il déclaré.
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Seydi Gassama plaide ainsi pour le respect de la liberté d’expression et rappelle la nécessité de distinguer la critique politique de toute forme de soutien au terrorisme.
Commentaires (5)
Gassama, ne mélange pas torchons et serviettes. Un terroriste n'a sa place qu'à la tombe ou en prison. Je sais que tu hais Macky Sall et que derrière cette intervention farfelue, tu vises le régime de Macky. mais sache que aujourd'hui ou demain, quiconque se comportera comme Saer Kébé et l'imam Seye sera en prison et lourdement condamné
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