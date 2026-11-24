Justice

Auteur: Senewebnews-RP

Affaire Batiplus : le procès en appel renvoyé au 15 décembre

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Le procès en appel dans l’affaire du détournement présumé de fonds au préjudice de la société Batiplus a été renvoyé au 15 décembre prochain. Rachelle Sleylati, ancienne responsable des coffres de l’entreprise, son père André Sleylati et son fiancé Alex Rabih Kfoury contestent ainsi leur condamnation prononcée en décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Dakar, rapporte Les Échos. Ils avaient écopé chacun de trois ans d’emprisonnement ferme et avaient été condamnés solidairement à verser 3 milliards de FCFA de dommages et intérêts à Batiplus pour abus de confiance, faux et usage de faux en écritures privées de commerce et blanchiment de capitaux.

À l’audience du 17 novembre, poursuit le journal, les trois prévenus étaient présents, contrairement à la première instance. Leurs avocats, notamment Me Seydou Diagne, ont sollicité un renvoi afin de mieux préparer leur défense, invoquant également l’absence de certains de leurs confrères. Une demande vivement contestée par les conseils de Batiplus, qui ont dénoncé une manœuvre dilatoire et souhaité que l’affaire soit enfin plaidée. Le juge a finalement décidé de reporter l’examen du dossier au 15 décembre.

Révélée en 2020, rembobine la même source, l’affaire avait éclaté à la suite d’audits diligentés par la direction de Batiplus, alors dirigée par Christian Samra. Les investigations avaient notamment mis en lumière le patrimoine immobilier conséquent attribué à Rachelle Sleylati, alors âgée de 24 ans et percevant un salaire mensuel d’un million de FCFA. En l’espace de 18 mois, elle aurait constitué, selon les éléments de l’accusation, un patrimoine estimé à plusieurs centaines de millions de FCFA. Entendue par les gendarmes, elle aurait reconnu des prélèvements quotidiens d’un million de FCFA, pouvant atteindre cinq millions à plusieurs reprises dans le mois. Son fiancé, Alex Rabih Kfoury, est présenté par l’accusation comme le principal bénéficiaire présumé des fonds, tandis que son père aurait également profité de l’argent détourné pour achever un immeuble au Point E. Dans le cadre de la procédure, deux immeubles appartenant aux parents de la principale mise en cause ont fait l’objet d’une saisie conservatoire.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le procès en appel de l'affaire Batiplus a été renvoyé au 15 décembre prochain. - Rachelle Sleylati, son père André Sleylati et son fiancé Alex Rabih Kfoury contestent leur condamnation de décembre 2024 à trois ans d'emprisonnement ferme et 3 milliards de FCFA de dommages et intérêts. - Leurs avocats ont sollicité un renvoi pour préparer leur défense, demande contestée par les conseils de Batiplus qui ont dénoncé une manœuvre dilatoire.