Justice

Auteur: Ablaye Gadiaga SARR

Affaire de chèvre volée à Touba Toul : Deux hommes sous les verrous, le sexagénaire sauvé in extremis

appartenant à M. D. Diouf, à Touba Toul. À leurs côtés, C. Faye, âgé de 60 ans, était poursuivi pour complicité de vol.

​À la barre, M. Diouf a tenté de justifier la présence de l'animal au domicile de C. Faye. « Nous avons trouvé la chèvre seule dans la brousse. Pour retrouver son propriétaire, nous avons décidé de la conduire chez le chef de village. Mais comme il était absent de son domicile, nous sommes allés la déposer chez C. Faye », a-t-il expliqué.

​Une version qui contraste toutefois avec ses déclarations lors de l’enquête préliminaire. À cette étape de la procédure, il avait affirmé que C. Faye leur avait commandé une chèvre de couleur rouge, en contrepartie de la somme de 35 000 FCFA. Son coprévenu, E. Diouf, a abondé dans le même sens, confirmant le récit livré à la barre.

​Poursuivi pour complicité de vol, C. Faye a reconnu que la chèvre avait bien été retrouvée chez lui. Il a toutefois soutenu qu'il était absent au moment où les deux hommes l'y avaient attachée, niant catégoriquement leur avoir passé commande.

​Constitué partie civile, M. D. Diouf a livré un tout autre témoignage. Selon lui, c'est son fils, parti conduire le troupeau familial en brousse, qui a surpris les deux prévenus en train d'embarquer l'animal sur leur charrette. Malgré ses interpellations, les deux hommes auraient pris la fuite avec la bête. Estimant avoir subi un préjudice, le propriétaire a réclamé 200 000 FCFA à titre de dommages et intérêts.

​Dans ses réquisitions, le procureur de la République s'en est rapporté à l'application de la loi. Après en avoir délibéré, le tribunal a relaxé C. Faye au bénéfice du doute. En revanche, M. Diouf et E. Diouf ont été déclarés coupables et condamnés chacun à deux ans d’emprisonnement, dont un mois ferme, ainsi qu’à une amende de 50 000 FCFA.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Deux hommes ont été condamnés à deux ans d'emprisonnement, dont un mois ferme, et à une amende de 50 000 FCFA chacun pour le vol d'une chèvre à Touba Toul. - C. Faye, 60 ans, poursuivi pour complicité de vol, a été relaxé au bénéfice du doute. - Le propriétaire de la chèvre, M. D. Diouf, a réclamé 200 000 FCFA de dommages et intérêts.