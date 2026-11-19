Affaire de faux billets : La chambre d’accusation statue sur le cas de Reug Reug ce 3 décembre
Le procureur de la République avait interjeté appel contre la décision de mise en liberté sous contrôle judiciaire du lutteur Oumar Kane, alias Reug Reug. Le champion de MMA a été arrêté en septembre dernier dans le cadre d’une affaire de trafic de faux billets de banque.
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Inculpé à l’issue de son audition, l’athlète avait été placé sous contrôle judiciaire par le doyen des juges d’instruction du tribunal de Dakar, malgré le réquisitoire introductif du ministère public qui avait requis son placement sous mandat de dépôt.
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Évoquée ce jeudi, l’affaire a été renvoyée au 3 décembre prochain, à la demande de la défense.
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