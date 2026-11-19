Justice

Auteur: Doudou DIOP

il y a 8 heures

Affaire de faux billets : La chambre d’accusation statue sur le cas de Reug Reug ce 3 décembre

Le procureur de la République avait interjeté appel contre la décision de mise en liberté sous contrôle judiciaire du lutteur Oumar Kane, alias Reug Reug. Le champion de MMA a été arrêté en septembre dernier dans le cadre d’une affaire de trafic de faux billets de banque.

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Inculpé à l’issue de son audition, l’athlète avait été placé sous contrôle judiciaire par le doyen des juges d’instruction du tribunal de Dakar, malgré le réquisitoire introductif du ministère public qui avait requis son placement sous mandat de dépôt.

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Évoquée ce jeudi, l’affaire a été renvoyée au 3 décembre prochain, à la demande de la défense.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le procureur de la République a interjeté appel contre la mise en liberté sous contrôle judiciaire de Reug Reug. - Reug Reug a été arrêté en septembre dernier dans une affaire de trafic de faux billets de banque. - L'affaire a été renvoyée au 3 décembre prochain, à la demande de la défense.