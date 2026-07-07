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Justice

Affaire des 100 millions F CFA : l'étudiant et le fils de magistrat condamnés

Auteur: Senewebnews-RP

il y a 1 jour 6156 Lectures 7 Commentaires | English
Affaire des 100 millions F CFA : l'étudiant et le fils de magistrat condamnés

Affaire des 100 millions F CFA : l'étudiant et le fils de magistrat condamnés

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Le Tribunal d’instance hors classe de Dakar a rendu son délibéré ce lundi dans l’affaire du vol spectaculaire de 100 millions de francs CFA commis au rond-point Liberté 5. D’après le compte rendu d’audience de L’Observateur, le principal prévenu, A. Sarr, un étudiant en mécanique âgé de 22 ans, a été reconnu coupable de vol et condamné à deux ans de prison, dont six mois ferme. Ses trois complices, S. Sall, S. L. S. Mbodji et M. L. Sy, fils d’un magistrat, ont été condamnés à six mois de prison, dont un mois ferme, pour recel. Ils devront également payer solidairement 30 millions de dommages et intérêts à la victime, A. Ndiaye.

À l’audience du 2 juillet, l’étudiant avait reconnu les faits, expliquant avoir abordé le propriétaire par admiration pour son bolide. Après avoir été autorisé à monter à bord, il avait volontairement laissé une portière entrouverte afin de revenir subtiliser le sac. Le prévenu soutenait toutefois ignorer « le montant exact dans le sac ».

À la barre, il a précisé que ce n’est qu’au moment d’acheter un véhicule qu’il a pris conscience de l’importance du butin, déclarant au tribunal : « C’est en voyant les 10 000 FCfa que j’ai compris que c’étaient des liasses de dix millions, mais je n’ai jamais compté ». Pour réaliser cette transaction de 23,5 millions, le jeune mécanicien s’était présenté au vendeur comme un « étudiant italien en vacances » chargé d’acquérir une voiture pour son père.

Le reste du butin a rapidement été dilapidé dans des achats compulsifs et des gestes de générosité. A. Sarr s’est offert deux iPhone 13 d’une valeur de 240 000 FCfa chacun, qu’il a offerts à des amis, avant de distribuer des sommes de 150 000 et 200 000 FCfa à certains proches, tout en conservant environ 6 millions à son domicile. 

Parmi les bénéficiaires figurait M. L. Sy. Poursuivi pour recel, ce fils de magistrat a reconnu lors des débats avoir menti aux enquêteurs en affirmant que les fonds provenaient de son père, une manœuvre destinée à « tenter de protéger ses amis et faire arrêter l’enquête », avant que les investigations ne démontent sa version.

L’Observateur rapporte enfin que, sur les 100 millions initialement dérobés, la victime a pu récupérer 70,415 millions. Le tribunal a finalement suivi la demande de la partie civile en lui accordant les 30 millions réclamés pour couvrir le reliquat du préjudice et réparer les dommages subis.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- L'étudiant A. Sarr, 22 ans, a été condamné à deux ans de prison dont six mois ferme pour le vol de 100 millions F CFA. - Ses trois complices, dont le fils d'un magistrat, ont écopé de six mois de prison dont un mois ferme pour recel. - Les condamnés devront verser solidairement 30 millions F CFA de dommages et intérêts à la victime.
Auteur: Senewebnews-RP
Publié le: Mardi 07 Juillet 2026
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Commentaires (7)

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    Jakson ⭐ Top commentaire il y a 1 jour
    L autre jour , on a condamné un simple senegalais a 6 mois de prison Ferme pour avoir vole 2000f. Et la on vole 100 millions et on prend un seule mois?
  • image
    ........ il y a 1 jour
    1/ nom, prenom, profession ? x, y, Etudiant 2/ nom, prenom, profession ? z, t, Fils de magistrat
  • image
    Brigadier sabari il y a 1 jour
    Pourquoi garder chez soi 109 millions?. Il faut cuisiner ce magistrat
  • image
    Wakhdeug il y a 1 jour
    Ce jeune a gâté l'image de son père, il n'est plus crédible aux yeux de ses collègues, et de l'opinion... Euskey !

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