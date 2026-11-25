Justice

Auteur: Senewebnews

Affaire du camion frigorifique : Serigne Mboup maintient ses déclarations, publie trois pièces et demande la démission d'Amy Mara

Face à la procédure judiciaire engagée contre lui par la ministre des Pêches et de l’Économie maritime, Amy Mara Dièye, qui lui réclame 200 millions de F CFA devant le tribunal, le maire de Kaolack, Serigne Mboup, a décidé de contre-attaquer sur le terrain politique et documentaire. Dans un texte intitulé « Clarification — Affaire du camion frigorifique : Serigne Mboup maintient ses déclarations et présente ses pièces », l'édile annonce prendre acte de la citation en justice tout en souhaitant « que toute la vérité soit établie contradictoirement », affirmant maintenir ses déclarations « pièces et témoignages à l’appui ».

​Rejetant tout recul, Serigne Mboup demande explicitement « la démission de Madame la Ministre ou sa révocation », estimant que « l’exigence de "Jub, Jubal, Jubanti" doit s’appliquer à tous, sans exception ». Il réitère son affirmation selon laquelle la ministre lui a « personnellement demandé la mise à disposition du camion frigorifique, avant que les services de l’ANAM organisent sa récupération ». Pour étayer ses propos, le maire de Kaolack verse au débat public trois documents administratifs censés retracer le circuit du véhicule. Il s'agit d'abord d'un bon d'enlèvement daté du 20 août 2026 portant le nom manuscrit « Birama Boye » et une signature pour la réception du véhicule à la sortie des entrepôts, ensuite d'un ordre de mission du 21 août 2026 désignant le chauffeur Mamadou Sangharé pour une mission à Kaolack du 21 au 26 août 2026 avec une référence de châssis, et enfin d'un bon de remise au ministère du 21 août 2026 mentionnant Birama Boye, chef du parc automobile de l'ANAM, et Matar Tall, attaché de cabinet du ministère, comme réceptionnaire, tout en présentant l'ANAM comme représentée par son directeur général, le Dr Mamadou Thiaw.

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​Des révélations sur le déplacement à Kaolack et trente caisses de poisson

​Au-delà de ces pièces qui, selon lui, « doivent être rapprochées des originaux, des références du véhicule et des témoignages pour établir les instructions données et son utilisation effective », Serigne Mboup maintient qu'après l'avoir interrogée sur l'absence du camion au marché, « Madame la Ministre m’a indiqué qu’il se trouvait à son domicile pour les besoins du Gamou ». Il rapporte également la déclaration attribuée au chauffeur, selon laquelle ce dernier « aurait perçu 120 000 F CFA pour acheminer le camion à Kaolack » et indiquerait que « trente caisses de poisson auraient été déchargées au domicile de Madame la Ministre, en présence de membres de sa famille susceptibles d’en témoigner ».

​Soulignant que ces éléments devront être vérifiés contradictoirement, le maire de Kaolack soulève une série d'interrogations portant sur la localisation actuelle et l'affectation du camion, les documents autorisant sa circulation entre Dakar et Kaolack alors qu'il n'était pas encore immatriculé, l'origine du financement des 120 000 F CFA perçus par le chauffeur au regard de la rubrique « Imputation budgétaire des frais de transport » de l'ordre de mission, ainsi que l'entreprise du port auprès de laquelle les trente caisses de poisson ont été récupérées et à quelles conditions. Il relève à ce sujet que « les compétences du ministère en matière d’autorisations de pêche appellent également une clarification transparente des conditions de remise du poisson, sans présumer d’une contrepartie ».

​Vers des sommations interpellatives et un point de presse

​Annonçant que ses avocats engageront des sommations interpellatives et une offre de preuve dans les conditions légales avant un prochain point de presse, Serigne Mboup déplore l'escalade judiciaire malgré les médiations menées par Thierno Mbengue, président de l'Association nationale des mareyeurs du Sénégal, Djiby Ndiaye dit « Général Djiby Ndiaye », des représentants du marché et de hautes autorités du pays, rappelant également la participation de son adjointe Mme Ndèye Lobé Lam à la Journée de la pêche en signe de volonté de dialogue sur le camion et le marché dont la Commune défend les droits patrimoniaux. Précisant que sa demande de démission ou de révocation revêt un caractère politique tandis qu'« il appartient à la justice d’établir les éventuelles responsabilités pénales », le maire de Kaolack assure demeurer disponible « pour une issue juste et apaisée, fondée sur la vérité et le respect de nos institutions ».

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Serigne Mboup maintient ses déclarations et publie trois documents administratifs (bon d'enlèvement du 20 août 2026, ordre de mission du 21 août 2026, bon de remise au ministère du 21 août 2026) pour étayer ses propos. - Il demande la démission ou la révocation de la ministre Amy Mara Dièye et affirme qu'elle lui a personnellement demandé la mise à disposition du camion frigorifique. - Il rapporte que le chauffeur aurait perçu 120 000 F CFA et que trente caisses de poisson auraient été déchargées au domicile de la ministre, et annonce des sommations interpellatives et un point de presse.