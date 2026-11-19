Justice

Auteur: Sokhna Faty Isseu SAMB

Affaire Madiambal Diagne : Le Forum du justiciable interpelle le barreau sur la légalité du mandat d'arrêt

À la suite de la décision de la chambre d'accusation déclarant irrecevable la requête en annulation du mandat d'arrêt visant le journaliste Madiambal Diagne, Babacar Ba, président du Forum du justiciable, a adressé une lettre ouverte au bâtonnier de l'Ordre des avocats du Sénégal. Dans la lettre, il soulève une contradiction juridique autour de la qualité d'inculpé et de l'article 114 du Code de procédure pénale.

La controverse procédurale entourant le mandat d'arrêt décerné contre le patron de presse Madiambal Diagne franchit un nouveau cap. Dans une lettre ouverte adressée au bâtonnier de l'Ordre des avocats du Sénégal, Babacar Ba, président du Forum du justiciable, met en lumière ce qu'il présente comme une faille de cohérence dans le raisonnement retenu par la chambre d'accusation pour rejeter le recours de la défense.

Selon les éléments rapportés dans la lettre ouverte, la juridiction d'instruction du second degré a déclaré irrecevable la demande d'annulation du mandat d'arrêt introduite par les avocats de Madiambal Diagne au motif que ce dernier n'aurait pas la qualité d'inculpé.

Or, pour Babacar Ba, cette motivation soulève immédiatement une question de fond sur la validité même de l'acte de poursuite. « Comment le mandat d'arrêt décerné contre lui pourrait-il demeurer juridiquement fondé si la qualité d'inculpé, que semble exiger l'article 114 du Code de procédure pénale, lui est précisément déniée ? », s'est-il demandé.

À l'appui de son interpellation, le responsable du Forum du justiciable invoque l'article 114 du Code de procédure pénale, qui définit le mandat d'arrêt comme l'ordre donné à la force publique de rechercher « l'inculpé » et de le conduire à la maison d'arrêt désignée afin qu'il y soit reçu et détenu.

Selon l'argumentation développée dans la lettre, ce texte paraît subordonner la délivrance d'un mandat d'arrêt à l'existence préalable de la qualité d'inculpé. Si cette qualité fait défaut comme l'aurait retenu la juridiction d'instruction du second degré pour écarter le recours, il conviendrait, soutient Babacar Ba, d'en tirer toutes les conséquences juridiques quant à la régularité du mandat lui-même.

Au-delà de la situation personnelle de Madiambal Diagne, la démarche du Forum du justiciable inscrit le débat sur le terrain des principes généraux de la procédure pénale et du contrôle juridictionnel des mesures privatives ou restrictives de liberté.

Cohérence procédurale : l'exigence que les conséquences d'une condition légale manquante soient examinées de manière rigoureuse par le juge ;

Confiance et égalité : la préservation de la crédibilité de l'institution judiciaire et de l'égalité des justiciables devant la loi ;

Rôle du barreau : l'appel à l'Ordre des avocats du Sénégal, présenté comme un gardien historique des droits de la défense et de la primauté du droit, face à une question jugée sensible pour l'État de droit.

En concluant sa lettre par un appel « pour le respect de la loi », « pour la cohérence de la justice » et « pour la préservation de l'État de droit », Babacar Ba invite l'institution ordinale à se saisir d'un débat juridique qui dépasse le seul cadre d'une audience et nourrit déjà les discussions autour des suites judiciaires du dossier.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Babacar Ba, président du Forum du justiciable, a adressé une lettre ouverte au bâtonnier de l'Ordre des avocats du Sénégal après la décision de la chambre d'accusation déclarant irrecevable la requête en annulation du mandat d'arrêt visant Madiambal Diagne. - Il soulève une contradiction : la chambre d'accusation a rejeté le recours au motif que Madiambal Diagne n'aurait pas la qualité d'inculpé, alors que l'article 114 du Code de procédure pénale subordonne selon lui le mandat d'arrêt à cette qualité. - Il appelle l'Ordre des avocats à se saisir de ce débat sur la cohérence procédurale, la confiance dans l'institution judiciaire et la préservation de l'État de droit.