Affaire Mame Mbaye Niang contre Ousmane Sonko : Le dossier de la mutation de la villa de Keur Gorgui mis en délibéré
Le contentieux opposant Mame Mbaye Niang à Ousmane Sonko connaît une nouvelle évolution. Selon les informations de Seneweb, l’affaire a été examinée hier, mercredi, devant le premier juge de la troisième chambre civile du Tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Le dossier a été mis en délibéré au 9 décembre 2026.
La procédure porte sur une demande d’annulation de la mutation de la villa située à la Cité Keur Gorgui, que Mame Mbaye Niang considère comme frauduleuse. Ousmane Sonko a été définitivement condamné, en janvier 2024, à 6 mois de prison avec sursis et à 200 millions de FCFA de dommages et intérêts pour diffamation et injures publiques envers l’ancien ministre.
Commentaires (13)
Continuez ainsi vous allez voir!
Si tu es certain de devenir président en 2029, fais trainer avec un moratoire ou paye avec l'argent du système.😂
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