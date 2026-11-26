Justice

Auteur: Doudou DIOP

Affaire Mame Mbaye Niang contre Ousmane Sonko : Le dossier de la mutation de la villa de Keur Gorgui mis en délibéré

Le contentieux opposant Mame Mbaye Niang à Ousmane Sonko connaît une nouvelle évolution. Selon les informations de Seneweb, l’affaire a été examinée hier, mercredi, devant le premier juge de la troisième chambre civile du Tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Le dossier a été mis en délibéré au 9 décembre 2026.

La procédure porte sur une demande d’annulation de la mutation de la villa située à la Cité Keur Gorgui, que Mame Mbaye Niang considère comme frauduleuse. Ousmane Sonko a été définitivement condamné, en janvier 2024, à 6 mois de prison avec sursis et à 200 millions de FCFA de dommages et intérêts pour diffamation et injures publiques envers l’ancien ministre.