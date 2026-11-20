Justice

Auteur: SenewebNews-RP

Affaire Omega-Pro : les ramifications sénégalaises dévoilent des flux financiers de plus de 4,5 milliards FCFA

Selon Libération, l’enquête sur l’affaire Omega-Pro, une fraude présumée de type Ponzi estimée à plus de 387 milliards de francs CFA par la justice américaine, s’étend au Sénégal. Sur instruction du parquet de Dakar, la Division des investigations criminelles (DIC) a arrêté et déféré deux personnes: A. S. S. (48 ans), présentée comme agente de marketing de réseau, et son frère H. M. S. (60 ans), agent de recouvrement chez Superlife.

L’enquête fait suite aux plaintes de plusieurs personnes qui affirment avoir investi des millions dans Superlife World et Omega-Pro, après des promesses de rendements pouvant atteindre 300 % en dix-huit mois. N. F. D. affirme notamment avoir remis quatre chèques totalisant 31,56 millions entre août et septembre 2022. D’autres plaignantes évoquent des virements de 3,164 millions et des investissements portant leurs réclamations respectives à 5,43 millions. Une autre plaignante déclare avoir versé 7 millions sans recevoir les accès à son compte.

Entendu par la DIC, H. M. S. a reconnu avoir encaissé et transféré des fonds sur instruction de sa sœur, via E-Pocket Sarl, tout en niant avoir adhéré à Omega-Pro ou connaître ses responsables. A. S. S. a reconnu avoir parrainé des adhérents et participé à l’organisation de rencontres à Dakar et à Saly. Elle a expliqué que les fonds étaient convertis en USDT avant d’être transférés vers Omega-Pro, tout en contestant les sommes réclamées. Elle affirme avoir elle-même perdu près de 100 millions.

Enfin, l’analyse du compte bancaire d’Epocket SARL, entre août 2022 et février 2024, a révélé 4,539 milliards de crédits et 4,751 milliards de débits. Les enquêteurs ont également relevé 17 opérations de crédit effectuées par H. M. S., pour un montant total de 250,55 millions, estime le journal.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Sur instruction du parquet de Dakar, la DIC a arrêté et déféré deux personnes, A. S. S. (48 ans) et son frère H. M. S. (60 ans), dans l'enquête sur Omega-Pro au Sénégal. - Des plaignants affirment avoir investi dans Superlife World et Omega-Pro après des promesses de rendements pouvant atteindre 300 % en dix-huit mois. - L'analyse du compte d'Epocket SARL entre août 2022 et février 2024 a révélé 4,539 milliards de crédits et 4,751 milliards de débits.