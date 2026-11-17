Justice

Auteur: Senewebnews-RP

Affaire Pape Abdoulaye Touré : le parquet déterminé à…

Le parquet de Dakar est déterminé à obtenir l’incarcération des inculpés dans l’affaire Pape Abdoulaye Touré. Après avoir requis des mandats de dépôt contre la quasi-totalité des suspects, le ministère public a fait appel des ordonnances de liberté provisoire sous contrôle judiciaire accordées à trois des quatre premiers inculpés.

En ce sens, L’Observateur rapporte que le recours du parquet sera examiné par la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar, lors de l’audience prévue le jeudi 18 novembre à 9 heures. Face à ce recours, les avocats de la défense, Mes Takha Cissé, Alioune Badara Fall et El Hadji Diouf, tenteront, eux, d’obtenir la confirmation des ordonnances de liberté provisoire et le maintien de leurs clients sous contrôle judiciaire.

Le quotidien du Groupe futurs médias rappelle que cette procédure fait suite à une plainte déposée par Pape Abdoulaye Touré le 9 septembre 2024, portant notamment sur des faits présumés de « séquestration », d’« enlèvement illégal », de « torture » et de violences liés aux événements de juin 2023.

A lire aussi : "Affaire Pape Abdoulaye Touré : De la garde chez Pape Malick Ndour à l'accusation de crime contre l'humanité"

L'enquête, menée par la Section de recherches (SR), a abouti à cinq arrestations, dont deux anciens vigiles employés chez Pape Malick Ndour à l’époque des faits et des agents du Coud.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le parquet de Dakar a fait appel des ordonnances de liberté provisoire sous contrôle judiciaire accordées à trois des quatre premiers inculpés dans l'affaire Pape Abdoulaye Touré. - Le recours du parquet sera examiné par la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar lors de l'audience prévue le jeudi 18 novembre à 9 heures. - La procédure fait suite à une plainte déposée par Pape Abdoulaye Touré le 9 septembre 2024 pour des faits présumés de « séquestration », d'« enlèvement illégal », de « torture » et de violences liés aux événements de juin 2023.