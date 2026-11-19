Affaire Rox : transferts de fonds, les explications de Élimane Lam
Info Seneweb. Convoqué ce mercredi dans le cadre de l'affaire Rokhaya Fall, alias « Rox la Chancelière », l'homme d'affaires Élimane Lam est en garde à vue à la Division spéciale de cybersécurité (DSC). Il sera déféré ce jeudi devant le juge d'instruction du deuxième cabinet près le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye.
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Dans son édition du même jour, Libération livre des détails sur son audition et rapporte qu'il a nié les faits. S'il reconnaît les transferts d'argent, il soutient qu'ils relèvent de ses « œuvres sociales, comme il le fait partout », assurant n'avoir « jamais payé un Tik-Tokeur pour insulter quelqu'un ».
Commentaires (15)
Mr Lam, cette version ne peut pas convaincre les enquêteurs.
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