Justice

Auteur: SenewebNews-RP

Affaire Rox : transferts de fonds, les explications de Élimane Lam

Info Seneweb. Convoqué ce mercredi dans le cadre de l'affaire Rokhaya Fall, alias « Rox la Chancelière », l'homme d'affaires Élimane Lam est en garde à vue à la Division spéciale de cybersécurité (DSC). Il sera déféré ce jeudi devant le juge d'instruction du deuxième cabinet près le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye.

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Dans son édition du même jour, Libération livre des détails sur son audition et rapporte qu'il a nié les faits. S'il reconnaît les transferts d'argent, il soutient qu'ils relèvent de ses « œuvres sociales, comme il le fait partout », assurant n'avoir « jamais payé un Tik-Tokeur pour insulter quelqu'un ».