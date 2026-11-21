Justice

Auteur: Senewebnews-RP

«Ani Wave bi…» : Élimane Lam et l’audio de 47 minutes

L'homme d'affaires Élimane Lam a été inculpé et placé sous bracelet électronique, avec assignation à résidence, à l’issue de son face-à-face avec le juge d’instruction du deuxième cabinet du tribunal de Pikine-Guédiawaye.

Toutefois, l’affaire connaît de nouveaux développements avec les révélations de L’Observateur, dans son édition de ce samedi 21 novembre. Le journal du Groupe futurs médias revient notamment sur un appel téléphonique de 47 minutes entre l’homme d’affaires et l’influenceuse Rox. Alors qu’une communication groupée était prévue avec Aziz Ndiaye, Élimane Lam aurait finalement échangé avec la TikTokeuse sans son ami.

La même source dévoile également des messages échangés entre les deux protagonistes. « Ani Wave bii, Yalla bakhna », aurait écrit Rox. « C fait, j’avais oublié... On s’appelle taleur, je vais t’augmenter ce soir », lui aurait répondu l’homme d’affaires.

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Autre élément révélé par L'Obs : un transfert de 303 000 FCFA effectué par Élimane Lam au profit de Kaliphone Sall via Wave, en octobre dernier. S’il reconnaît l’existence de transferts financiers, l’homme d’affaires en conteste la finalité et affirme que les sommes étaient destinées à des œuvres sociales.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Élimane Lam a été inculpé et placé sous bracelet électronique avec assignation à résidence après son face-à-face avec le juge d'instruction du tribunal de Pikine-Guédiawaye. - L'Observateur révèle un appel téléphonique de 47 minutes entre Élimane Lam et l'influenceuse Rox, ainsi que des messages échangés entre eux. - Un transfert de 303 000 FCFA effectué par Élimane Lam au profit de Kaliphone Sall via Wave en octobre dernier est révélé ; l'homme d'affaires reconnaît les transferts mais affirme qu'ils étaient destinés à des œuvres sociales.