«Ani Wave bi…» : Élimane Lam et l’audio de 47 minutes
L'homme d'affaires Élimane Lam a été inculpé et placé sous bracelet électronique, avec assignation à résidence, à l’issue de son face-à-face avec le juge d’instruction du deuxième cabinet du tribunal de Pikine-Guédiawaye.
Toutefois, l’affaire connaît de nouveaux développements avec les révélations de L’Observateur, dans son édition de ce samedi 21 novembre. Le journal du Groupe futurs médias revient notamment sur un appel téléphonique de 47 minutes entre l’homme d’affaires et l’influenceuse Rox. Alors qu’une communication groupée était prévue avec Aziz Ndiaye, Élimane Lam aurait finalement échangé avec la TikTokeuse sans son ami.
La même source dévoile également des messages échangés entre les deux protagonistes. « Ani Wave bii, Yalla bakhna », aurait écrit Rox. « C fait, j’avais oublié... On s’appelle taleur, je vais t’augmenter ce soir », lui aurait répondu l’homme d’affaires.
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Autre élément révélé par L'Obs : un transfert de 303 000 FCFA effectué par Élimane Lam au profit de Kaliphone Sall via Wave, en octobre dernier. S’il reconnaît l’existence de transferts financiers, l’homme d’affaires en conteste la finalité et affirme que les sommes étaient destinées à des œuvres sociales.
Commentaires (9)
Ce sont des grands parvenus, le paradoxe est qu'ils sont aux premières loges dans les gamous, et sont cités comme modèle de réussite dans nos sociétés.
Elimane est un des vices président de la fédération et on se rappelle comment une campagne de dénigrement à été lancée contre Augustin senghor, par des tiktokeurs ...
Cela n'étonne personne que notre fédération soit infestée d'escrocs et de politiques hyper véreux...
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