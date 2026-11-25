Après Atépa : Amir Abo réclame 10 milliards FCFA à un responsable de Gelongal
Après Pierre Goudiaby Atépa, Abo Mbacké, alias Amir Abo, s’attaque à un autre de ses accusateurs: Moussa Ndiobo Mballo, représentant du groupe Gelongal. Il le poursuit pour dénonciation calomnieuse, à la suite de la plainte déposée contre lui en novembre 2024.
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Blanchi au terme de l’instruction par une ordonnance de non-lieu devenue définitive, Amir Abo estime que cette plainte a gravement porté atteinte à sa réputation et à son honorabilité. Par l’intermédiaire de son avocat, Me Baboucar Cissé, il réclame 10 milliards de francs CFA de dommages et intérêts et demande un mandat de dépôt contre son poursuivant, ou un mandat d’arrêt en cas de non-comparution devant le juge correctionnel, rapporte Les Échos.
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