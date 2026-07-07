Justice

Auteur: Doudou DIOP

il y a 17 heures

Après leur échec au concours : Deux anciens militaires accusent la gendarmerie de corruption et finissent en prison

Le tribunal des flagrants délits de Dakar a condamné, le 3 juin dernier, Sidy Diakhaté et Amy Bousso à six mois d’emprisonnement, dont deux mois ferme, pour diffusion de fausses nouvelles et diffusion de données de nature à jeter le discrédit sur les institutions publiques par un moyen de communication électronique.

Dans cette histoire, une plainte a été déposée par la gendarmerie nationale à la suite de la publication des résultats du concours d’entrée à l’École des sous-officiers de la gendarmerie (ESOGN), session 2026. Mécontents de leur échec, les deux prévenus, anciens militaires libérés à l’issue de leur durée légale de service, avaient diffusé sur Tik Tok des vidéos, montages et affiches dénonçant une prétendue corruption et des irrégularités dans le recrutement.

Parmi les publications figuraient ces messages : « Manifestation nationale contre la corruption dans les recrutements de la gendarmerie du Sénégal » et « Stop aux magouilles dans le concours de la gendarmerie. »

L’enquête menée par la section de recherches de Colobane a établi qu’aucun élément ne permettait d’étayer ces accusations. Les investigations ont conclu que les contenus, largement relayés sur les réseaux sociaux, portaient atteinte à la crédibilité de la gendarmerie nationale, étaient de nature à jeter le discrédit sur les institutions publiques et à affecter le moral des forces de défense et de sécurité, et à troubler l’ordre public.

Entendus à la SR, Sidy Diakhaté et Amy Bousso ont reconnu être les auteurs desdites publications. Ils ont expliqué avoir récupéré les images et vidéos dans des groupes de discussion avant de les diffuser sur leurs comptes Tik Tok. Ils ont affirmé avoir agi sous le coup de la déception après leur échec au concours. Tous deux ont présenté leurs excuses à la gendarmerie nationale et sollicité la clémence de la justice. À la barre, les deux anciens militaires ont réitéré leurs aveux.

Estimant que les faits étaient graves, le conseil de la gendarmerie nationale, Maitre Moustapha Dieng, a réclamé le franc symbolique. Le procureur de la République, de son côté, a demandé une peine de six mois ferme. La défense, assurée par Maitre Idrissa Cissé, a sollicité la clémence du tribunal.

Les vidéos ont été projetées à l’audience. Au terme des débats, le tribunal a déclaré Sidy Diakhaté et Amy Bousso coupables des faits qui leur étaient reprochés. Le juge a également reçu la constitution de partie civile de la gendarmerie nationale et lui a accordé le franc symbolique à titre de dommages et intérêts.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Deux anciens militaires, Sidy Diakhaté et Amy Bousso, ont été condamnés à six mois de prison dont deux mois ferme pour diffusion de fausses nouvelles. - Ils avaient publié sur TikTok des vidéos accusant la gendarmerie de corruption après leur échec au concours d’entrée à l’École des sous-officiers. - L’enquête n’a trouvé aucun élément étayant leurs accusations, et les prévenus ont reconnu les faits en invoquant leur déception.