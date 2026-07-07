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Justice

Après leur échec au concours : Deux anciens militaires accusent la gendarmerie de corruption et finissent en prison

Auteur: Doudou DIOP

il y a 17 heures 11216 Lectures 9 Commentaires | English
Après leur échec au concours : Deux anciens militaires accusent la gendarmerie de corruption et finissent en prison

Après leur échec au concours : Deux anciens militaires accusent la gendarmerie de corruption et finissent en prison

Le tribunal des flagrants délits de Dakar a condamné, le 3 juin dernier, Sidy Diakhaté et Amy Bousso à six mois d’emprisonnement, dont deux mois ferme, pour diffusion de fausses nouvelles et diffusion de données de nature à jeter le discrédit sur les institutions publiques par un moyen de communication électronique.

Dans cette histoire, une plainte a été déposée par la gendarmerie nationale à la suite de la publication des résultats du concours d’entrée à l’École des sous-officiers de la gendarmerie (ESOGN), session 2026. Mécontents de leur échec, les deux prévenus, anciens militaires libérés à l’issue de leur durée légale de service, avaient diffusé sur Tik Tok des vidéos, montages et affiches dénonçant une prétendue corruption et des irrégularités dans le recrutement.

Parmi les publications figuraient ces messages : « Manifestation nationale contre la corruption dans les recrutements de la gendarmerie du Sénégal » et « Stop aux magouilles dans le concours de la gendarmerie. »

L’enquête menée par la section de recherches de Colobane a établi qu’aucun élément ne permettait d’étayer ces accusations. Les investigations ont conclu que les contenus, largement relayés sur les réseaux sociaux, portaient atteinte à la crédibilité de la gendarmerie nationale, étaient de nature à jeter le discrédit sur les institutions publiques et à affecter le moral des forces de défense et de sécurité,  et à troubler l’ordre public.

Entendus à la SR, Sidy Diakhaté et Amy Bousso ont reconnu être les auteurs desdites publications. Ils ont expliqué avoir récupéré les images et vidéos dans des groupes de discussion avant de les diffuser sur leurs comptes Tik Tok. Ils ont affirmé avoir agi sous le coup de la déception après leur échec au concours. Tous deux ont présenté leurs excuses à la gendarmerie nationale et sollicité la clémence de la justice. À la barre, les deux anciens militaires ont réitéré leurs aveux. 

Estimant que les faits étaient graves, le conseil de la gendarmerie nationale, Maitre Moustapha Dieng, a réclamé le franc symbolique. Le procureur de la République, de son côté, a demandé une peine de six mois ferme. La défense, assurée par Maitre Idrissa Cissé, a sollicité la clémence du tribunal.

Les vidéos ont été projetées à l’audience. Au terme des débats, le tribunal a déclaré Sidy Diakhaté et Amy Bousso coupables des faits qui leur étaient reprochés. Le juge a également reçu la constitution de partie civile de la gendarmerie nationale et lui a accordé le franc symbolique à titre de dommages et intérêts.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Deux anciens militaires, Sidy Diakhaté et Amy Bousso, ont été condamnés à six mois de prison dont deux mois ferme pour diffusion de fausses nouvelles. - Ils avaient publié sur TikTok des vidéos accusant la gendarmerie de corruption après leur échec au concours d’entrée à l’École des sous-officiers. - L’enquête n’a trouvé aucun élément étayant leurs accusations, et les prévenus ont reconnu les faits en invoquant leur déception.
Auteur: Doudou DIOP
Publié le: Mardi 07 Juillet 2026
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Commentaires (9)

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  • image
    looser il y a 17 heures
    Diangeul ngua ni ma bagn
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    FC gt il y a 17 heures
    Parfois il est difficile d'apporter des preuves même s'il y a corruption.
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    alfred il y a 16 heures
    si vous en avez, fautl es montrer
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    Thiey Sénégal il y a 16 heures
    lol la gendarmerie accusée de corruption et malgré tout l’enquête est confiée à la gendarmerie. Thiey Sénégal Qu’Allah nous assiste Tous les jours avec son lot de désillusions,de folie de situations invraisemblables C triste
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    alfred il y a 16 heures
    si vous êtes en mesure de justifier qu'il y a corruption il faut sortit les preuves, Allah n'a rien à voir dans ca, vous devez sortir de vos têtes que dans ce pays tout s'achète, seul le travail et seuls les plus méritants réussissent aux concours. il n'y a pas de théorie du complot.
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    Tribunal Allah il y a 15 heures
    Laisser les partir et donner leur une 2e chance l'année prochaine, s'ils réussissent, ils seront d'excellents gendarmes car ils aiment ce corps et rêvent d'y intégrer. C'était juste de la frustration après un échec. Ils regrettent déjà, ils y avaient mis tout leur espoir
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    max il y a 14 heures
    leurs dépendaient peut être du concours. deuk bi dafa métti...
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    Rick Hunter il y a 1 heure
    En tant qu’anciens militaires ils devraient dire alhamdulilah. Beaucoup ont postulé mais n’ont jamais réussi à porter l’uniforme d’un des corps des fds d’autres n’ont pas terminé leur durée légale certains sont même tombés en Casamance. L’armée doit forger un esprit stoïque au soldat.
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    Benjamain TIADJOUE il y a 1 heure
    N'était-ce-pas un coup monté contre LEPEN car c'est la seule opposante qui tient tête au parti au pouvoir depuis belle lurette ?

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