Arrêtée pour injures contre Pendo Guissé : Nabou GP placée sous mandat de dépôt
La Division spéciale de cybersécurité (DSC) a déféré, ce mercredi, devant le parquet de Pikine-Guédiawaye, Seynabou Fall alias "Nabou GP", injures publiques. Selon les informations de Seneweb, elle a été arrêtée à la suite d’une plainte déposée par Pendo Guissé.
À l’issue de son interrogatoire devant le procureur de la République, Nabou GP a été placée sous mandat de dépôt. Elle sera jugée devant le tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye.
Commentaires (1)
Participer à la Discussion
Règles de la communauté
💡 Astuce : Utilisez des emojis depuis votre téléphone ou le module emoji ci-dessous. Cliquez sur GIF pour ajouter un GIF animé. Collez un lien X/Twitter, TikTok ou Instagram pour l'afficher automatiquement.
Se connecter
Commentez avec votre profil, votre photo, et soyez averti des réponses.