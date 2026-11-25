Justice

Auteur: Doudou DIOP

il y a 13 minutes

Arrêtée pour injures contre Pendo Guissé : Nabou GP placée sous mandat de dépôt

La Division spéciale de cybersécurité (DSC) a déféré, ce mercredi, devant le parquet de Pikine-Guédiawaye, Seynabou Fall alias "Nabou GP", injures publiques. Selon les informations de Seneweb, elle a été arrêtée à la suite d’une plainte déposée par Pendo Guissé.

À l’issue de son interrogatoire devant le procureur de la République, Nabou GP a été placée sous mandat de dépôt. Elle sera jugée devant le tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye.