Article 68 : Babacar Ba démonte l’argument de la violation constitutionnelle
Babacar Ba, président du Forum du justiciable, conteste les accusations de violation de l’article 68 de la Constitution liées au recours à un décret pour mettre en vigueur un texte financier. Il défend une interprétation plus large de cette disposition, estimant que le mécanisme prévu ne se limite pas à la seule loi de finances initiale, mais pourrait également s’appliquer aux lois de finances rectificatives. Seneweb vous livre l’intégralité de son analyse intitulée "Réduire l’article 68 à la seule loi de finances de l’année : une erreur fondamentale".
"Certains affirment avec assurance que le président de la République aurait gravement méconnu l'article 68 de la Constitution en recourant à un décret pour mettre en vigueur un texte financier. Une telle lecture mérite toutefois d'être confrontée à une analyse plus complète et plus rigoureuse des dispositions constitutionnelles applicables.
L'erreur fondamentale consiste à réduire l'article 68 à la seule loi de finances de l'année, alors même que le constituant a pris soin d'employer des formulations distinctes à l'intérieur du même article. Tantôt il vise la « loi de finances de l'année », tantôt il utilise l'expression plus générale de « lois de finances ». Cette différence terminologique ne saurait être regardée comme accidentelle ou dépourvue de portée juridique.
Réduire l’article 68 à la seule loi de finances de l’année : une erreur fondamentale. Certains affirment avec assurance que le Président de la République aurait gravement méconnu l'article 68 de la Constitution en recourant à un décret pour mettre en vigueur un texte financier. Une telle lecture mérite toutefois d'être confrontée à une analyse plus complète et plus rigoureuse des dispositions constitutionnelles applicables. L'erreur fondamentale consiste à réduire l'article 68 à la seule loi de finances de l'année, alors même que le constituant a pris soin d'employer des formulations distinctes à l'intérieur du même article. Tantôt il vise la « loi de finances de l'année », tantôt il utilise l'expression plus générale de « lois de finances ». Cette différence terminologique ne saurait être regardée comme accidentelle ou dépourvue de portée juridique. En droit constitutionnel, lorsque le constituant choisit des mots différents, c'est généralement pour désigner des réalités distinctes. La « loi de finances de l'année » constitue une catégorie particulière de la législation financière. A l'inverse, la notion de « lois de finances » renvoie à l'ensemble des instruments budgétaires prévus par notre ordonnancement juridique : la loi de finances initiale, les lois de finances rectificatives ainsi que la loi de règlement. Or, l'article 68 prévoit explicitement que « si le projet de loi de finances n'est pas voté définitivement à l'expiration du délai de soixante jours prévu ci-dessus, il est mis en vigueur par décret, compte tenu des amendements votés par l'Assemblée nationale et acceptés par le Président de la République ». La portée de cette disposition est considérable. Le constituant n'y parle pas de la seule « loi de finances de l'année ». Il vise la « loi de finances » de manière générale y compris la loi de finances rectificative . Cette rédaction révèle que le mécanisme exceptionnel de mise en vigueur par décret n'est pas nécessairement limité à la seule loi de finances initiale, mais s'inscrit dans le cadre plus large de la catégorie juridique des lois de finances. Dès lors, soutenir qu'une loi de finances rectificative serait systématiquement exclue du champ d'application de cette disposition revient à introduire dans le texte constitutionnel une restriction que celui-ci n'énonce pas expressément.
— Babacar Ba (@BabacarrBa)
En droit constitutionnel, lorsque le constituant choisit des mots différents, c'est généralement pour désigner des réalités distinctes. La « loi de finances de l'année » constitue une catégorie particulière de la législation financière. À l'inverse, la notion de « lois de finances » renvoie à l'ensemble des instruments budgétaires prévus par notre ordonnancement juridique : la loi de finances initiale, les lois de finances rectificatives ainsi que la loi de règlement.
Or, l'article 68 prévoit explicitement que « si le projet de loi de finances n'est pas voté définitivement à l'expiration du délai de soixante jours prévu ci-dessus, il est mis en vigueur par décret, compte tenu des amendements votés par l'Assemblée nationale et acceptés par le président de la République ».
A lire aussi : "Rejetée par les députés, imposée par décret : Comment l'exécutif défend la légalité de sa décision sur la LFR 2026"
La portée de cette disposition est considérable. Le constituant n'y parle pas de la seule « loi de finances de l'année ». Il vise la « loi de finances » de manière générale y compris la loi de finances rectificative . Cette rédaction révèle que le mécanisme exceptionnel de mise en vigueur par décret n'est pas nécessairement limité à la seule loi de finances initiale, mais s'inscrit dans le cadre plus large de la catégorie juridique des lois de finances.
Dès lors, soutenir qu'une loi de finances rectificative serait systématiquement exclue du champ d'application de cette disposition revient à introduire dans le texte constitutionnel une restriction que celui-ci n'énonce pas expressément."
Commentaires (30)
EX: Babacar et travail
Dites à ce gars qui dirige un truc dont il est le seul membre de nous laisser respirer un peu.
Que ses parents le raisonnent un peu way !
Pas à des personnes cherchent une dépense quotidienne.
Tqt pas tu auras bientôt ta nomination, inutile de nous saouler de la sorte
jaljoob2026arobasegmail.com
arobase = @
La sagesse africaine est devenue un carton de poubelle.
Ne sommes nous pas de copier et de porter une culture qui est loin d’etre notre heritage africain???
Vous êtes des comédiens.
La problématique se trouve d’abord sur le contrôle dudit décret : la chambre administrative de la Cour Suprême est-elle compétente pour connaître un rep contre ce décret?
Ledit décret ne bénéficie t-il pas d’une immunité juridictionnelle ?
Suivie de l’autre…..
la continuité de la vie nationale nous est chère
Vive la République
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