Justice

Auteur: Doudou Diop

Audition à la DSC : Elimane Lam risque gros dans l’affaire Rox-Diodio Glow Skin

Convoqué à la Division spéciale de cybersécurité (DSC) dans le cadre d’une délégation judiciaire ordonnée par le juge d’instruction du 2e cabinet du tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, l’homme d’affaires Elimane Lam est dans de beaux draps.

Selon les informations de Seneweb, il est toujours en audition dans les locaux de la DSC. Le chef d’entreprise est soupçonné d’avoir financé la TikTokeuse Rokhaya Fall, alias Rox la Chancelière, pour qu’elle s’en prenne à la jet-setteuse Awa Baldé dans ses directs sur les réseaux sociaux.

Des sources proches du dossier indiquent que des enregistrements audio, compromettants sont au cœur de cette audition. Ces éléments techniques sont aussi brandis par les enquêteurs pour déterminer le rôle exact de l’homme d’affaires dans cette affaire.

À l’issue de son audition, Elimane Lam pourrait être placé en garde à vue,

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Elimane Lam est auditionné à la DSC dans le cadre d'une délégation judiciaire ordonnée par le juge d'instruction du 2e cabinet du tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye. - Il est soupçonné d'avoir financé la TikTokeuse Rokhaya Fall, alias Rox la Chancelière, pour qu'elle s'en prenne à Awa Baldé dans ses directs sur les réseaux sociaux. - Des enregistrements audio compromettants sont au cœur de cette audition, et Elimane Lam pourrait être placé en garde à vue à l'issue de celle-ci.