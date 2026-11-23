Justice

Auteur: Seneweb-News

AVIS AUX ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE DE DÉFENSE ET DE PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME

APPEL À CANDIDATURES POUR LA DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT AU SEIN DE LA COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L’HOMME (CNDH)

Le Ministère de la Justice informe les organisations de la société civile de défense et de protection des droits de l’homme, du lancement du processus de recrutement des commissaires de la Commission nationale des Droits de l’Homme (CNDH).

Conformément au décret n°2026-07 du 07 janvier 2026 fixant les modalités de désignation des commissaires de la CNDH, l’un des douze (12) commissaires appelés à siéger au sein de cette institution doit provenir des organisations de défense et de protection des droits de l’homme.

À cet effet, et en application de l’arrêté n° 034362 du 02 novembre 2026 abrogeant et remplaçant l’arrêté n° 007117 du 30 mars 2026 portant création, organisation et fonctionnement du Comité de sélection des candidats aux postes de commissaires, lesdites organisations doivent présenter deux (02) candidatures, comprenant obligatoirement un (01) homme et une (01) femme.

Le Comité les invite par conséquent à proposer leurs deux (2) candidatures au plus tard le 4 décembre 2026 à 17 heures.

Les organisations spécialisées dans la défense et la protection des droits des femmes, des enfants et personnes handicapées ne sont pas concernées par le présent avis.

Les dossiers de candidature doivent être déposés au Secrétariat de la Direction des Droits humains sise, 26, Avenue Jean JAURES, X Peytavin, Immeuble Prévoyance Assurances, Dakar Plateau, ou transmis par voie électronique à vivianana20@gmail.com.

Conditions: être de nationalité sénégalaise; être de bonne moralité et jouir de ses droits civiques, civils et politiques; avoir une expérience avérée de 10 ans au moins dans le domaine des droits de l’homme; savoir lire et écrire dans la langue officielle; être âgé de 60 ans au plus, à la date de dépôt de la candidature;

Pièces à fournir: un extrait d'acte de naissance datant de moins de 6 mois; un certificat de nationalité; un casier judiciaire datant de moins de trois mois; un certificat de bonne vie et mœurs; un curriculum vitae détaillé de trois pages au maximum, daté et signé; une lettre de motivation du candidat;

Le Directeur des Droits humains,

Président du Comité de Sélection

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le Ministère de la Justice lance le recrutement des commissaires de la CNDH ; un des 12 commissaires doit venir des organisations de défense et de protection des droits de l'homme. - Les organisations concernées doivent présenter deux candidatures (un homme et une femme) au plus tard le 4 décembre 2026 à 17 heures ; les organisations spécialisées dans les droits des femmes, des enfants et des personnes handicapées ne sont pas concernées. - Les dossiers doivent être déposés au Secrétariat de la Direction des Droits humains à Dakar Plateau ou transmis à vivianana20@gmail.com, avec des conditions dont 10 ans d'expérience au moins dans les droits de l'homme et un âge de 60 ans au plus.