Justice

Auteur: Senewebnews-RP

il y a 1 heure

Cabinet Gide à Dakar : la DIC saisie, des arrestations ordonnées si…

Le parquet général de la Cour d’appel de Dakar a saisi la Division des investigations criminelles (Dic) pour enquêter sur les conditions d’implantation du cabinet d’avocats Gide à Dakar.

À l’origine de cette procédure, une plainte de l’Ordre des avocats du Sénégal, soutenue par les barreaux de l’UEMOA. L’Ordre accuse des membres du cabinet d’exercer des activités rémunérées « sans autorisation », rapporte Libération.

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Dans le cadre de cette enquête, précise le journal, le parquet général a instruit la Dic de procéder à l’arrestation des quatre personnes mises en cause « si les faits sont établis ».