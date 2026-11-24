Chambre criminelle de Louga : Fatou Kiné Niang condamnée à 5 ans de prison ferme pour infanticide
La chambre criminelle du tribunal de Louga a condamné, hier, la dame Fatou Kiné Niang pour infanticide. Les faits se sont déroulés dans la nuit du 5 au 6 janvier 2025 vers 2 h. Âgée de 33 ans et en état de grossesse avancé, elle était venue de Dakar pour assister au Gamou annuel de Yang-Yang.
Prise de douleurs, elle s’est levée discrètement pour aller se réfugier dans un espace aménagé pour la cuisine. Une heure après, elle a accouché d'un bébé de sexe féminin.
À l'abri des regards, elle a creusé un trou pour y enterrer le nouveau-né. Son forfait accompli, elle est retournée se coucher près de sa mère dans la même chambre. Le lendemain vers 6 h, la jeune maman a commencé à ressentir des douleurs intenses. Elle sera accompagnée par sa mère au poste de santé de Mbeuleukhé où la sage-femme a constaté un accouchement récent de la dame. De fil en aiguille, la dame a fini par avouer son acte criminel.
Informés, les gendarmes de Yang-Yang ont rallié la structure sanitaire pour y interpeller Fatou Kiné Niang. Conduite à Yang -Yang la jeune dame a indiqué l’endroit où elle a enterré son bébé. Le corps a été exhumé et déposé à la morgue du centre de santé Élisabeth Diouf de Dahra.
À la barre, le parquet a contesté l’explication de la dame, qui avait notamment dit avoir pris l’augmentation du volume de son ventre pour un fibrome. Le procureur estimait qu’une assistance à temps aurait pu sauver le bébé avant de requérir dix ans de prison.
La défense a demandé que le parcours et les souffrances de l’accusée soient pris en considération. Le juge de la chambre criminelle a finalement condamné la prévenue à 5 ans de prison pour infanticide.
Commentaires (2)
Participer à la Discussion
Règles de la communauté
💡 Astuce : Utilisez des emojis depuis votre téléphone ou le module emoji ci-dessous. Cliquez sur GIF pour ajouter un GIF animé. Collez un lien X/Twitter, TikTok ou Instagram pour l'afficher automatiquement.
Se connecter
Commentez avec votre profil, votre photo, et soyez averti des réponses.