Justice

Auteur: Lamine NDIAYE

Chambre criminelle de Louga : Fatou Kiné Niang condamnée à 5 ans de prison ferme pour infanticide

La chambre criminelle du tribunal de Louga a condamné, hier, la dame Fatou Kiné Niang pour infanticide. Les faits se sont déroulés dans la nuit du 5 au 6 janvier 2025 vers 2 h. Âgée de 33 ans et en état de grossesse avancé, elle était venue de Dakar pour assister au Gamou annuel de Yang-Yang.

Prise de douleurs, elle s’est levée discrètement pour aller se réfugier dans un espace aménagé pour la cuisine. Une heure après, elle a accouché d'un bébé de sexe féminin.

À l'abri des regards, elle a creusé un trou pour y enterrer le nouveau-né. Son forfait accompli, elle est retournée se coucher près de sa mère dans la même chambre. Le lendemain vers 6 h, la jeune maman a commencé à ressentir des douleurs intenses. Elle sera accompagnée par sa mère au poste de santé de Mbeuleukhé où la sage-femme a constaté un accouchement récent de la dame. De fil en aiguille, la dame a fini par avouer son acte criminel.

Informés, les gendarmes de Yang-Yang ont rallié la structure sanitaire pour y interpeller Fatou Kiné Niang. Conduite à Yang -Yang la jeune dame a indiqué l’endroit où elle a enterré son bébé. Le corps a été exhumé et déposé à la morgue du centre de santé Élisabeth Diouf de Dahra.

À la barre, le parquet a contesté l’explication de la dame, qui avait notamment dit avoir pris l’augmentation du volume de son ventre pour un fibrome. Le procureur estimait qu’une assistance à temps aurait pu sauver le bébé avant de requérir dix ans de prison.

La défense a demandé que le parcours et les souffrances de l’accusée soient pris en considération. Le juge de la chambre criminelle a finalement condamné la prévenue à 5 ans de prison pour infanticide.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Fatou Kiné Niang, 33 ans, a été condamnée à 5 ans de prison ferme pour infanticide par la chambre criminelle du tribunal de Louga. - Les faits se sont déroulés dans la nuit du 5 au 6 janvier 2025 à Yang-Yang, où elle avait accouché d'un bébé de sexe féminin qu'elle a enterré dans un trou. - Le parquet avait requis dix ans de prison, tandis que la défense demandait que le parcours et les souffrances de l'accusée soient pris en considération.