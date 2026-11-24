Justice

Auteur: Ousmane NDIAYE, Correspondant à Tambacounda

Chambre criminelle de Tambacounda : cinq meurtres et des crimes sexuels au menu d'une session de trois jours

L'audience de la Chambre criminelle du Tribunal de grande instance de Tambacounda est prévue le lundi 30 novembre. Dix affaires impliquant dix accusés sont inscrites au rôle.

​Il s’agit de cinq cas de meurtre, d'un cas de pédophilie et de détournement de mineure, d'un cas de viol, de pédophilie et de détournement de mineure, d'un cas de vol commis la nuit avec usage de moyens de locomotion, ainsi que d'un cas de vol en réunion avec usage d'arme et de véhicules et détention illégale d'armes.

​Toutes les dispositions sont prises par les autorités judiciaires de la région de Tambacounda pour le bon déroulement de cette session. Tous les accusés seront assistés d'un avocat commis d'office.

​La particularité de cette session tient au fait qu'aucune femme ni aucune affaire de drogue ne figurent au rôle. Les meurtres occupent une place importante dans cette session qui prendra fin le 2 décembre prochain.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La Chambre criminelle du Tribunal de grande instance de Tambacounda tient une session du lundi 30 novembre au 2 décembre, avec dix affaires et dix accusés inscrits au rôle. - Le rôle comprend cinq cas de meurtre, un cas de pédophilie et détournement de mineure, un cas de viol, pédophilie et détournement de mineure, un cas de vol nocturne avec moyens de locomotion, et un cas de vol en réunion avec arme et véhicules et détention illégale d'armes. - Tous les accusés seront assistés d'un avocat commis d'office, et aucune femme ni aucune affaire de drogue ne figurent au rôle.