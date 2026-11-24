Chambre criminelle de Tambacounda : cinq meurtres et des crimes sexuels au menu d'une session de trois jours
L'audience de la Chambre criminelle du Tribunal de grande instance de Tambacounda est prévue le lundi 30 novembre. Dix affaires impliquant dix accusés sont inscrites au rôle.
Il s’agit de cinq cas de meurtre, d'un cas de pédophilie et de détournement de mineure, d'un cas de viol, de pédophilie et de détournement de mineure, d'un cas de vol commis la nuit avec usage de moyens de locomotion, ainsi que d'un cas de vol en réunion avec usage d'arme et de véhicules et détention illégale d'armes.
Toutes les dispositions sont prises par les autorités judiciaires de la région de Tambacounda pour le bon déroulement de cette session. Tous les accusés seront assistés d'un avocat commis d'office.
La particularité de cette session tient au fait qu'aucune femme ni aucune affaire de drogue ne figurent au rôle. Les meurtres occupent une place importante dans cette session qui prendra fin le 2 décembre prochain.
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