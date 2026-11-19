Justice

Auteur: Doudou DIOP

il y a 4 heures

Chambre d’accusation : L’affaire Abdoulaye Touré renvoyée au 10 décembre

La Chambre d’accusation de la cour d’appel de Dakar a évoqué, ce jeudi, l’appel interjeté par le procureur de la République contre les ordonnances de mise en liberté provisoire rendues par le doyen des juges d’instruction au profit de plusieurs inculpés dans l’affaire des tortures présumées de l’activiste Pape Abdoulaye Touré.

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Toutefois, selon les informations de Seneweb, l’affaire a été renvoyée au 10 décembre 2026, à la demande des avocats de la défense, Maitres Takha Cissé, El Hadj Diouf, Badara Ndiaye, Alioune Badara Fall et Mamadou Ciss.

Dans son réquisitoire introductif, le ministère public avait requis le placement sous mandat de dépôt de ltous les inculpés.