Justice

Auteur: Doudou DIOP

Dénonciation calomnieuse : Le procès Amir Abo Mbacké contre Atépa et Moussa Gelongal renvoyé au 9 décembre

La chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Dakar a évoqué, ce 25 novembre 2026, deux procédures pour dénonciation calomnieuse opposant l’homme d’affaires Abo Mbacké, dit "Amir Abo", à l’architecte Pierre Goudiaby Atépa et à l’artiste Moussa Ndiobo Mballo, représentant du groupe Gelongal. Toutefois, ces deux nouvelles affaires inscrites au rôle ont été renvoyées au 9 décembre prochain pour le paiement de la consignation, fixée à 50 000 F CFA.

Amir Abo n’a pas comparu à l’audience. La partie civile était représentée par son conseil, Me Baboucar Cissé. De leur côté, ni les prévenus ni leurs avocats ne se sont présentés à la barre.

À travers ces deux citations directes, Abo Mbacké poursuit séparément les deux hommes pour dénonciation calomnieuse, sur le fondement de l’article 362 du Code pénal. Il leur réclame 10 milliards F CFA chacun à titre de dommages et intérêts.

À l’origine de cette bataille judiciaire, deux plaintes déposées en novembre 2024 contre Amir Abo. La première, introduite le 15 novembre par Pierre Goudiaby Atépa, portait sur des faits d’usurpation d’identité, d’escroquerie et de faux et usage de faux. Le lendemain, Moussa Ndiobo Mballo, représentant de Gelongal, déposait également une plainte contre Abo Mbacké pour des faits similaires.

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Interpellé par la Division des investigations criminelles (DIC), Abo Mbacké avait été déféré au Pool judiciaire financier et inculpé par le juge du 2e cabinet pour notamment association de malfaiteurs, escroquerie, faux et usage de faux et diffusion de données à caractère personnel. Il avait été placé sous mandat de dépôt le 20 novembre 2024.

L’instruction a finalement débouché sur une ordonnance de non-lieu rendue le 17 août 2026. Une décision devenue définitive, selon les citations directes, en l’absence de recours du parquet financier.

S’appuyant sur cette ordonnance, Abo Mbacké estime que les plaintes de ses deux adversaires judiciaires relevaient de dénonciations calomnieuses destinées à le faire incarcérer et à porter atteinte à sa réputation. Il affirme notamment avoir contracté plusieurs pathologies durant son séjour carcéral et avoir passé six mois au pavillon spécial.

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Dans la procédure visant Atépa, le plaignant conteste également la réclamation financière de l’architecte, qui avait initialement évalué à 800 millions F CFA les sommes qu’il estimait lui être dues pour des prestations architecturales, avant de revoir sa demande à 400 millions F CFA.

Dans le dossier visant le représentant de Gelongal, ce dernier réclamait, pour sa part, 150 millions F CFA au titre des frais de production d’un film de publireportage et des préjudices allégués.

Abo Mbacké réclame ainsi réparation devant la juridiction correctionnelle, tout en sollicitant la publication des éventuelles décisions de condamnation dans plusieurs journaux et sites d’information.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Dakar a renvoyé au 9 décembre prochain les deux procédures pour dénonciation calomnieuse opposant Amir Abo Mbacké à Pierre Goudiaby Atépa et Moussa Ndiobo Mballo, pour le paiement de la consignation fixée à 50 000 F CFA. - Amir Abo Mbacké réclame 10 milliards F CFA à chacun des deux hommes, sur le fondement de l'article 362 du Code pénal, après une ordonnance de non-lieu rendue le 17 août 2026. - Les deux plaintes à l'origine de l'affaire avaient été déposées en novembre 2024 par Pierre Goudiaby Atépa puis par Moussa Ndiobo Mballo pour des faits d'usurpation d'identité, d'escroquerie et de faux et usage de faux.