Justice

Auteur: Doudou DIOP

Diffamation contre Farba Ngom : Serigne Saliou Gueye condamné

Le journaliste Serigne Saliou Gueye, directeur de publication du journal Yoor-Yoor, a été condamné pour diffamation dans l’affaire l’opposant à Mouhamadou Ngom dit Farba. Selon les informations de Seneweb, le jugement a été rendu hier, par le tribunal correctionnel de Dakar. Dans sa décision, Serigne Saliou Guéye a écopé de deux mois d’emprisonnement avec sursis et d’une amende de 300 000 FCFA.

Le tribunal l’a également condamné à verser à Farba Ngom la somme d’un million de francs CFA à titre de dommages et intérêts.

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En outre, la juge a ordonné la publication du dispositif du jugement, pendant une journée et aux frais du prévenu, dans les quotidiens L’Observateur, Le Quotidien, Le Soleil et Yoor-Yoor, ainsi que sur les sites d’information Seneweb et Sénégal 7. Le tribunal a enfin ordonné l’exécution provisoire du jugement et condamné Serigne Saliou Gueye aux dépens.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Serigne Saliou Gueye, directeur de publication de Yoor-Yoor, a été condamné pour diffamation contre Farba Ngom par le tribunal correctionnel de Dakar. - Il a écopé de deux mois d'emprisonnement avec sursis, d'une amende de 300 000 FCFA et d'un million de FCFA de dommages et intérêts. - Le tribunal a ordonné la publication du dispositif du jugement dans L'Observateur, Le Quotidien, Le Soleil, Yoor-Yoor, Seneweb et Sénégal 7, ainsi que l'exécution provisoire.