Discours contraires aux bonnes mœurs : Abdou Nguer présenté au procureur
Placé en garde à vue hier, Abdou Nguer a été déféré ce jeudi matin au parquet de Dakar, selon des sources de Seneweb. Il a été déposé dans la cave du tribunal par les policiers.
Comme annoncé hier par Seneweb, le chroniqueur Abdou Nguer s'était présenté le même jour dans les locaux de la Division spéciale de cybersécurité pour porter plainte. Mais il a finalement été arrêté sur place pour discours contraires aux bonnes mœurs et complicité de discours (…).
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Abdou Nguer est sous le coup d'une procédure judiciaire, à la suite d'une autosaisine du procureur de la République. Déféré, ce tailleur de profession risque de retourner en prison pour être jugé en flagrant délit.
Commentaires (7)
On adore les médiocres.
On surestime les moins que rien.
On glorifie les limités.
Le pays a besoin de sérénité, de compétences, de bonnes idées sur le plan économique .....
Il faut arrêter les âneries quotidiennes.
Rien a foutre avec des énergumènes
BASTA.
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