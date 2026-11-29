Justice

Auteur: Ablaye Gadiaga SARR

Disparition de Didier Badji et Fulbert Sambou : une marche à Dakar pour réclamer la vérité

Des centaines de personnes ont marché ce dimanche 29 novembre 2026 à Dakar pour réclamer que toute la lumière soit faite sur la disparition mystérieuse de l’Adjudant-chef Didier Badji et du Sergent Fulbert Sambou, deux membres des forces armées sénégalaises, survenue en novembre 2022.

Selon Seydi Gassama, Directeur exécutif d’Amnesty International Sénégal, les manifestants se sont mobilisés aux côtés des familles des deux disparus pour interpeller directement le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, ainsi que la justice sénégalaise. Ils réclament des réponses sur cette affaire qui continue de susciter interrogations, inquiétudes et indignation.

Le défenseur des droits humains a ajouté que cette mobilisation, portée par les familles et les organisations de soutien, vise à maintenir la pression sur les autorités afin que les circonstances de la disparition des deux hommes soient élucidées et que les responsabilités éventuelles soient établies.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Des centaines de personnes ont marché ce dimanche 29 novembre 2026 à Dakar pour réclamer la vérité sur la disparition de l'Adjudant-chef Didier Badji et du Sergent Fulbert Sambou, survenue en novembre 2022. - Selon Seydi Gassama d'Amnesty International Sénégal, les manifestants se sont mobilisés aux côtés des familles pour interpeller le président Bassirou Diomaye Faye et la justice sénégalaise. - Cette mobilisation vise à maintenir la pression sur les autorités afin que les circonstances de la disparition soient élucidées et que les responsabilités éventuelles soient établies.