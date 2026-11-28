DSC : ce qu’Abdou Nguer a dit aux enquêteurs
Abdou Nguer, 29 ans, sera jugé le 3 décembre devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. Il a été interpellé par la Division spéciale de cybersécurité (DSC) alors qu’il s’y était présenté pour porter plainte pour injures. Lors de son audition, les enquêteurs l’ont interrogé sur la diffusion d’un enregistrement audio dans lequel Coura Macky profère de graves insultes à son encontre, ainsi qu’à l’endroit de Madiambal Diagne et de Fatou Bao.
Face aux enquêteurs, Abdou Nguer a reconnu les faits, tout en niant avoir directement publié l’enregistrement sur son compte TikTok « Abdou Nguer officiel ». Il affirme avoir simplement fait écouter l’audio lors d’un live Tik Tok. Selon lui, l’enregistrement lui avait été envoyé par Coura Macky elle-même. Il soutient qu’une autre personne a dû enregistrer la séquence avant de la diffuser sur les réseaux sociaux.
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Pour justifier son geste, il explique avoir voulu montrer aux Sénégalais que « les partisans de l’APR n’aiment pas les débats contradictoires » et « passent tout leur temps à invectiver ». Enfin, Abdou Nguer a présenté ses « plates excuses à l’autorité judiciaire et à tous les Sénégalais que l’élément a choqués », rapporte Libération.
Commentaires (6)
Pour le moment, ils ont réussi à obtenir de quoi alimenter les titres de leurs médias, pour terroriser tous ceux d'entre eux (les menteurs au service de la secte) qui oseront dévoiler les secrets criminels qu'il faudrait garder jusqu'à la tombe.
NB: N'empêche que Abdou Nguer a fourni assez d'éléments pour tout sénégalais qui veut vraiment comprendre ce qu'a été le pouvoir satanique de Macky Sall.
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