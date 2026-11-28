Justice

Auteur: Senewebnews-RP

DSC : ce qu’Abdou Nguer a dit aux enquêteurs

Abdou Nguer, 29 ans, sera jugé le 3 décembre devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. Il a été interpellé par la Division spéciale de cybersécurité (DSC) alors qu’il s’y était présenté pour porter plainte pour injures. Lors de son audition, les enquêteurs l’ont interrogé sur la diffusion d’un enregistrement audio dans lequel Coura Macky profère de graves insultes à son encontre, ainsi qu’à l’endroit de Madiambal Diagne et de Fatou Bao.

Face aux enquêteurs, Abdou Nguer a reconnu les faits, tout en niant avoir directement publié l’enregistrement sur son compte TikTok « Abdou Nguer officiel ». Il affirme avoir simplement fait écouter l’audio lors d’un live Tik Tok. Selon lui, l’enregistrement lui avait été envoyé par Coura Macky elle-même. Il soutient qu’une autre personne a dû enregistrer la séquence avant de la diffuser sur les réseaux sociaux.

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Pour justifier son geste, il explique avoir voulu montrer aux Sénégalais que « les partisans de l’APR n’aiment pas les débats contradictoires » et « passent tout leur temps à invectiver ». Enfin, Abdou Nguer a présenté ses « plates excuses à l’autorité judiciaire et à tous les Sénégalais que l’élément a choqués », rapporte Libération.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Abdou Nguer, 29 ans, sera jugé le 3 décembre devant le tribunal des flagrants délits de Dakar après son interpellation par la DSC. - Il a reconnu les faits mais nie avoir publié l'enregistrement sur son compte TikTok, affirmant l'avoir seulement fait écouter lors d'un live. - Il explique avoir voulu montrer que « les partisans de l'APR n'aiment pas les débats contradictoires » et a présenté ses excuses à l'autorité judiciaire et aux Sénégalais.