Justice

Auteur: Doudou DIOP

DSC : Les minutes de la confrontation entre Rox et Elimane Lam

En garde à vue à la Division spéciale de cybersécurité (DSC), dans le cadre de l’enquête sur des insultes en ligne présumées financées, l’homme d’affaires Elimane Lam a été confronté à la tiktokeuse Rox la Chancelière, extraite de prison cet après-midi.

Selon les informations de Seneweb, Rox a reconnu être entrée en contact avec Elimane Lam, qu’elle avait sollicité dans le cadre de ses œuvres sociales. Toutefois, elle affirme qu’il n’a jamais été question d’insulter des personnes.

Les enquêteurs l’ont interrogée sur les enregistrements audios récemment diffusés sur les réseaux sociaux. Rox a reconnu être l’auteure d’un premier audio diffusé par Kaliphone lors de ses lives. Par contre, elle a contesté être à l’origine du second enregistrement, soutenant que celui-ci ne figurait pas dans son téléphone.

De son côté, Elimane Lam, qui conteste les faits qui lui sont reprochés, a admis avoir été en contact avec Rox, qui le sollicitait pour ses activités sociales. Mais il nie lui avoir demandé d’insulter des personnes lors de ses lives.

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Rokhaya Fall alias "Rox" purge une peine de six mois de prison ferme, à la suite de sa condamnation par le tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye. Lors de l’enquête préliminaire, le procureur Saliou Dicko avait ordonné l’exploitation de son téléphone portable. Les résultats auraient révélé, selon les enquêteurs, qu’elle était régulièrement rémunérée pour dénigrer certaines personnes. Une liste de suspects a ainsi été établie. Ce qui a poussé le ministère public à ouvrir une information judiciaire.

C'est ainsi que Mame Diarra Fall alias "Diodio Glow Skin" a été arrêtée, puis placée sous bracelet électronique. L’animatrice de la 2STV, Bijou Ngoné, a été convoquée à la DSC avant d'être libérée après son audition.

Le sort de l'homme d'affaires Elimane Lam est entre les mains du juge du 2e cabinet d’instruction près le tribunal de Pikine-Guédiawaye qui décidera de la suite à donner à son cas ce vendredi dans son bureau.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Elimane Lam et Rox ont été confrontés à la DSC ; Rox a reconnu avoir sollicité Elimane Lam pour ses œuvres sociales, mais affirme qu'il n'a jamais été question d'insulter des personnes. - Rox a reconnu être l'auteure du premier audio diffusé par Kaliphone, mais conteste le second enregistrement, soutenant qu'il ne figurait pas dans son téléphone ; Elimane Lam conteste les faits et nie avoir demandé d'insulter des personnes. - Rox purge une peine de six mois ferme prononcée par le tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye ; Elimane Lam doit être conduit vendredi devant le juge du deuxième cabinet d'instruction près ce tribunal.