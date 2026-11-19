Justice

Auteur: Doudou DIOP

DSC : Pourquoi Elimane Lam n’est pas présenté au juge

Annoncé devant le juge d’instruction du tribunal de Pikine-Guédiawaye, l’homme d’affaires Elimane Lam est toujours dans les locaux de la Division spéciale de cybersécurité (DSC). Selon les informations de Seneweb, l’enquête se poursuit.

Elimane Lam est soupçonné d’avoir payé la TikTokeuse Rox pour qu’elle insulte des personnes. Des faits qu’il a contestés hier lors de son audition. Il a toutefois reconnu les transferts d’argent, soutenant que les sommes étaient destinées à des œuvres sociales, après que Rox l’a sollicité.

Il affirme être habitué à apporter ce type de soutien à diverses personnes. « Je n’ai jamais payé un TikTokeur pour insulter quelqu’un », a déclaré le chef d’entreprise.

Ses contestations ont poussé les enquêteurs à extraire la TikTokeuse Rokhaya Fall, alias Rox La Chancelière, pour une confrontation.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Elimane Lam est toujours dans les locaux de la DSC et n'a pas été présenté au juge d'instruction du tribunal de Pikine-Guédiawaye. - Il est soupçonné d'avoir payé la TikTokeuse Rox pour qu'elle insulte des personnes ; il conteste ces faits mais reconnaît les transferts d'argent, qu'il dit destinés à des œuvres sociales. - Ses contestations ont poussé les enquêteurs à extraire Rox La Chancelière pour une confrontation.