DSC : Pourquoi Elimane Lam n’est pas présenté au juge
Annoncé devant le juge d’instruction du tribunal de Pikine-Guédiawaye, l’homme d’affaires Elimane Lam est toujours dans les locaux de la Division spéciale de cybersécurité (DSC). Selon les informations de Seneweb, l’enquête se poursuit.
Elimane Lam est soupçonné d’avoir payé la TikTokeuse Rox pour qu’elle insulte des personnes. Des faits qu’il a contestés hier lors de son audition. Il a toutefois reconnu les transferts d’argent, soutenant que les sommes étaient destinées à des œuvres sociales, après que Rox l’a sollicité.
Il affirme être habitué à apporter ce type de soutien à diverses personnes. « Je n’ai jamais payé un TikTokeur pour insulter quelqu’un », a déclaré le chef d’entreprise.
Ses contestations ont poussé les enquêteurs à extraire la TikTokeuse Rokhaya Fall, alias Rox La Chancelière, pour une confrontation.
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