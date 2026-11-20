Justice

Auteur: SenewebNews-RP

Élimane Lam-Rox : Awa Baldé et Aziz Ndiaye au cœur de la confrontation

Extraite de sa cellule après plus de deux mois de détention, Rokhaya Fall, dite « Rox la Chancelière », a été confrontée jeudi à l’homme d’affaires Élimane Lam, placé en garde à vue depuis mercredi. La confrontation, qui a duré près de deux heures dans les locaux de la Division spéciale de cybersécurité (DSC), s’est déroulée sous la conduite d’un lieutenant chargé de l’enquête, en présence des avocats de l’homme d’affaires.

Selon les révélations de L’Observateur, les échanges ont porté sur des transferts financiers, un appel téléphonique à trois impliquant Aziz Ndiaye, les attaques visant l’influenceuse Awa Baldé et plusieurs enregistrements audio diffusés sur les réseaux sociaux.

Les transferts financiers au cœur de la confrontation

Soupçonné d’avoir financé des opérations prenant la forme de récompenses destinées à encourager des campagnes d’injures et de dénigrement, Élimane Lam aurait reconnu l’existence de transferts d’argent. Il aurait toutefois contesté leur interprétation, affirmant que les sommes concernées étaient destinées à soutenir des « œuvres sociales ».

Aziz Ndiaye cité dans un appel à trois

Le nom d’Aziz Ndiaye est apparu au sujet d’un appel téléphonique qui aurait réuni Élimane Lam, Aziz Ndiaye et Rox. Devant les enquêteurs, cette dernière aurait confirmé avoir échangé avec Élimane Lam, mais nié avoir conversé avec Aziz Ndiaye.

Des extraits audio diffusés sur les réseaux sociaux attribuent pourtant à Rox des propos laissant entendre qu’elle aurait pris pour cible Awa Baldé pour le compte des deux hommes d’affaires. Elle aurait notamment déclaré : « Reukeul na Awa Baldé ».

Awa Baldé : un différend foncier à l’origine des tensions

Le nom d’Awa Baldé est lié au contentieux foncier qui l’oppose à Élimane Lam et Aziz Ndiaye. L’influenceuse avait porté plainte contre les deux hommes d’affaires dans une affaire de vente de terrain. Sur TikTok, elle avait multiplié les prises de parole, affirmant avoir été trompée.

L’Observateur rappelle que Rox se serait ensuite attaquée verbalement à Awa Baldé sur les réseaux sociaux. Elle lui aurait notamment reproché d’avoir dilapidé sa fortune dans le luxe, les sorties et les boîtes de nuit, avant de s’en prendre aux deux hommes d’affaires.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Rokhaya Fall, dite « Rox la Chancelière », a été confrontée jeudi à Élimane Lam, en garde à vue depuis mercredi, lors d'une confrontation de près de deux heures à la Division spéciale de cybersécurité (DSC). - Les échanges ont porté sur des transferts financiers, un appel téléphonique à trois impliquant Aziz Ndiaye, les attaques visant l'influenceuse Awa Baldé et plusieurs enregistrements audio diffusés sur les réseaux sociaux. - Le nom d'Awa Baldé est lié au contentieux foncier qui l'oppose à Élimane Lam et Aziz Ndiaye, l'influenceuse ayant porté plainte contre les deux hommes d'affaires dans une affaire de vente de terrain.