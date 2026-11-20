Justice

Auteur: SenewebNews-RP

Escroquerie foncière à 235 millions FCFA : le rôle de Lamine Faye passé au crible

L’ancien garde du corps et neveu de Me Abdoulaye Wade, Lamine Faye, a été arrêté par la Division des investigations criminelles (DIC), en même temps que Yaya Ameth Diagne, comptable et agent immobilier domicilié à Golf. Les deux hommes sont poursuivis pour association de malfaiteurs et escroquerie foncière.

Dans son édition de ce vendredi 20 novembre, Libération revient sur les faits graves au cœur de ce dossier : une escroquerie portant sur des terrains fictifs, pour un total de 235 millions de FCFA versés en acomptes par le colonel M. Guèye et ses proches. Pour obtenir ces versements, un nommé Mor Talla Ba avait remis au plaignant des « attestations d’attribution signées à son profit, par la Direction des Domaines », qui se sont révélées fausses.

Cité parmi les intermédiaires présumés, Lamine Faye a reconnu avoir reçu cinq fois chez lui le colonel M. Guèye et le faux orpailleur « Mor Talla Ba » - en réalité Babacar Sarr, activement recherché. Il a tenté de minimiser ces rencontres en les qualifiant d’amicales, affirmant que ce dernier lui avait présenté le colonel comme son neveu souhaitant acheter des terrains aux Almadies.

Sur le plan financier, l’enquête pointe des liens troubles : Lamine Faye a admis avoir perçu 1,5 million de FCFA envoyés par Babacar Sarr alias Mor Talla Ba, officiellement « pour le compte » de ses enfants. Quant aux autres transactions révélées par les investigations, il soutient qu’elles entraient « dans le cadre de ses activités » avec lui, sans fournir d’explications précises.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Lamine Faye et Yaya Ameth Diagne ont été arrêtés par la DIC et sont poursuivis pour association de malfaiteurs et escroquerie foncière. - L'escroquerie porte sur des terrains fictifs, avec 235 millions de FCFA versés en acomptes par le colonel M. Guèye et ses proches, sur la base d'attestations d'attribution falsifiées. - Lamine Faye a reconnu avoir reçu cinq fois le colonel M. Guèye chez lui et avoir perçu 1,5 million de FCFA envoyés par Babacar Sarr alias Mor Talla Ba.