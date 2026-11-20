Justice

Auteur: Ousmane Ndiaye, correspondant Tambacounda

Excision mortelle d'un bébé : Pourquoi le père est en prison et l'exciseuse de 85 ans laissée libre

Excision mortelle d'un bébé: Pourquoi le père est en prison et l'exciseuse de 85 ans laissée libre

C’est hier, jeudi 19 novembre 2026, que les trois mis en cause — Doussou Kanté, âgée de 85 ans, Maïmouna Kanté, âgée de 51 ans, et le père de la victime, Yancouba Cissokho — dans l’affaire du nourrisson mutilé à Sadatou, une commune du département de Bakel, ont fait face au magistrat instructeur. Le trio a été inculpé et deux d’entre eux ont été envoyés en prison.

​Après le réquisitoire introductif du parquet, le juge du 1er cabinet d’instruction du tribunal de grande instance de Tambacounda a inculpé et placé sous mandat de dépôt, hier, le père Yancouba Cissokho et Maïmouna Kanté, âgée de 51 ans, pour complicité d'atteinte à l'intégrité de l'organe génital d'une personne de sexe féminin ayant entraîné la mort.

​Quant à la présumée exciseuse, Doussou Kanté, âgée de 85 ans, elle a été inculpée pour atteinte à l'intégrité de l'organe génital d'une personne de sexe féminin ayant entraîné la mort, avant d’être placée sous contrôle judiciaire.

​Selon nos sources, l'état de santé de Doussou Kanté s'est dégradé depuis son arrestation par les éléments de la brigade de gendarmerie de Dianké Makhan.

​Hier jeudi, devant le juge d’instruction, les mis en cause ont, à travers leurs premières déclarations, avoué les faits.

​L'octogénaire a soutenu que le nourrisson est décédé à la suite d’une forte hémorragie consécutive à une mutilation qui a mal tourné. Elle a tenté de la soigner avec du parfum et du bleu de linge, mais sans succès.

​Sa coaccusée, Maïmouna Kanté, a, elle aussi, indiqué qu’elle avait été appelée par Doussou Kanté pour l'aider dans sa tâche, mais également par le père, Yancouba Cissokho.

​Doussou Kanté n'est pas à son premier acte. Plus d'une dizaine de jeunes filles sont passées entre ses mains, selon leur coutume.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le père Yancouba Cissokho et Maïmouna Kanté (51 ans) ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt pour complicité d'atteinte à l'intégrité de l'organe génital ayant entraîné la mort. - Doussou Kanté (85 ans), présumée exciseuse, a été inculpée pour atteinte à l'intégrité de l'organe génital ayant entraîné la mort, puis placée sous contrôle judiciaire, son état de santé s'étant dégradé depuis son arrestation. - Devant le juge d'instruction, les trois mis en cause ont avoué les faits ; l'octogénaire a déclaré que le nourrisson est décédé d'une forte hémorragie après une mutilation qui a mal tourné.