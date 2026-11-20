Excision mortelle d'un bébé : Pourquoi le père est en prison et l'exciseuse de 85 ans laissée libre
Excision mortelle d'un bébé: Pourquoi le père est en prison et l'exciseuse de 85 ans laissée libre
C’est hier, jeudi 19 novembre 2026, que les trois mis en cause — Doussou Kanté, âgée de 85 ans, Maïmouna Kanté, âgée de 51 ans, et le père de la victime, Yancouba Cissokho — dans l’affaire du nourrisson mutilé à Sadatou, une commune du département de Bakel, ont fait face au magistrat instructeur. Le trio a été inculpé et deux d’entre eux ont été envoyés en prison.
Après le réquisitoire introductif du parquet, le juge du 1er cabinet d’instruction du tribunal de grande instance de Tambacounda a inculpé et placé sous mandat de dépôt, hier, le père Yancouba Cissokho et Maïmouna Kanté, âgée de 51 ans, pour complicité d'atteinte à l'intégrité de l'organe génital d'une personne de sexe féminin ayant entraîné la mort.
Quant à la présumée exciseuse, Doussou Kanté, âgée de 85 ans, elle a été inculpée pour atteinte à l'intégrité de l'organe génital d'une personne de sexe féminin ayant entraîné la mort, avant d’être placée sous contrôle judiciaire.
Selon nos sources, l'état de santé de Doussou Kanté s'est dégradé depuis son arrestation par les éléments de la brigade de gendarmerie de Dianké Makhan.
Hier jeudi, devant le juge d’instruction, les mis en cause ont, à travers leurs premières déclarations, avoué les faits.
L'octogénaire a soutenu que le nourrisson est décédé à la suite d’une forte hémorragie consécutive à une mutilation qui a mal tourné. Elle a tenté de la soigner avec du parfum et du bleu de linge, mais sans succès.
Sa coaccusée, Maïmouna Kanté, a, elle aussi, indiqué qu’elle avait été appelée par Doussou Kanté pour l'aider dans sa tâche, mais également par le père, Yancouba Cissokho.
Doussou Kanté n'est pas à son premier acte. Plus d'une dizaine de jeunes filles sont passées entre ses mains, selon leur coutume.
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