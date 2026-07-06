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Justice

[ EXCLUSIF] Détention de drogue : Le fils d'un nouveau ministre arrêté par la police de Sicap-Mbao

Auteur: Mor Mbaye CISSE

il y a 1 jour 24778 Lectures 47 Commentaires | English
[ EXCLUSIF] Détention de drogue : Le fils d'un nouveau ministre arrêté par la police de Sicap-Mbao

[ EXCLUSIF] Détention de drogue : Le fils d'un nouveau ministre arrêté par la police de Sicap-Mbao

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Le poste de police de Diamaguène Sicap-Mbao a frappé dans le milieu interlope avec l'arrestation d'un individu en possession d'un képa de Haschich. Arrêté dans la nuit du vendredi 03 juillet, il a décliné son identité comme étant S. Ba, âgé de 24 ans. Le suspect n'avait toutefois pas voulu révéler la vraie identité de son père, selon des informations exclusives de Seneweb.

Cependant, il ressort de l'enquête de la police que S. Ba est le fils d'un ministre de l'actuel gouvernement du Sénégal. Interrogé de nouveau par les enquêteurs, le mis en cause a déclaré que Cheikh Oumar Ba, ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, est son père biologique.

Le suspect a été placé en garde à vue pour les faits de détention et usage de Haschich. Au terme de l'enquête, le suspect a été présenté ce lundi au procureur Saliou Dicko chef du parquet de Pikine-Guédiawaye. Il file directement en prison en attendant son procès en flagrant sauf changement de programme.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Le fils d'un ministre, S. Ba, 24 ans, a été arrêté par la police de Sicap-Mbao pour possession d'un képa de Haschich. - Il a révélé être le fils de Cheikh Oumar Ba, ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage. - Placé en garde à vue, il a été présenté au procureur et envoyé en prison en attendant son procès.
Auteur: Mor Mbaye CISSE
Publié le: Lundi 06 Juillet 2026
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Commentaires (47)

Trier par :
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    leBaolbaol TIGUI ⭐ Top commentaire il y a 1 jour
    En quoi son père en est responsable, il fallait eviter de le citer , c'est une forme de difamation....c'est un citoyen adult son père qu il soit ministre ou pas cela importe peu..il ne merite de le meler dans ces affaires
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    A tigui il y a 1 jour
    Un ministre représente les institutions de la République, censé incarner la droiture. Sa femme et ses enfants sont les premières vitrines de sa bonne gestion et gouvernance. C'est normal qu'on le cite
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    thiey diomaye il y a 1 jour
    le ministre doit démissionner En plus il s'occupe de l'agriculture j’espère qu'il ne va pas se mettre à en cultiver pour son rejeton
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    Nomade il y a 1 jour
    Drôle, non ? Imagine un instant qu'il s'agisse du fils de Sonko. Je suis presque certain que tu n'oserais jamais tenir les mêmes propos.
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    Mdr il y a 1 jour
    @Nomade  No def nguen toudou sonko 😂😂
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    Rire il y a 1 jour
    @Mdr  Pourquoi pas ? Tu auras même le guide de la Révolution là-bas !
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    Jean il y a 1 jour
    @A tigui  @Tigui arrêter vos inépties. En quoi il est responsable? Nos enfants nous tous ne savons pas le quart de ce qu'ils font dehors. Yalla Rekk molay soutoural. Tu peux faire tous les efforts du monde mais khalé bou dieul yonou bone baye meunoussi dara ndeye meunoussi dara. Niane Yalla mou veiller sur nos familles rekk.
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    Citoyen il y a 1 jour
    @A tigui  C'est pas évident Faut pas stigmatiser son père. Y'a des brébis galeuses partout.
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    Jean-le-fou il y a 1 jour
    Surtout pour un grand gaillard de 24 ans. Eux ils cherchent des clics. S'il n'avait pas mis le nom de son père personne n'allait lire ce torchon qui est juste l'un des mille et un faits divers quotidiens.
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    Boox il y a 1 jour
    @Nomade  Il faut legaliser le yamba et ses copains Ou interdire tout et même l’alcool
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    Magias il y a 1 jour
    Son père est responsable car il a mal éduqué son fils
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    Sonko il y a 1 jour
    @Nomade  Si c’était le cas la justice ferai son travail malheureusement tellement pas le cas
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    Nandite il y a 1 jour
    Bientôt, ils vont revenir nous dire que c’est une fausse information et que le ministre a porté plainte contre le journaliste du site pour diffusion de fausses nouvelles. On se rappelle de l’affaire du fils du magistrat qui avait volé 25 millions qui étaient dans l’armoire de son père. Pour enterrer cette affaire, une autre a été créée, et le journaliste a été arrêté pour diffusion de fausses nouvelles. La prison, c’est pour les fils de pauvres.C’est aussi ce qu’on appelle rupture systémique du traître.
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    Samb dame il y a 1 jour
    Ce n’est pas la peine de mêler son père à cela.
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    Nianthio il y a 1 jour
    Tout est possible. Et pourtant on a un pervers président d'une institution. Cest un détourneur de la jeunesse qui avait ete nommé pm
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    Plainte pour plainte il y a 1 jour
    Portez plainte alors que c’est vrai aucun sens c’est s’exposer davantage co porter plainte mou fayou dafaye yomb trop
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    Mouhamedan il y a 1 jour
    Même si c'est le fils de du prêtre ou du marabout on doit savoir. Pou
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    Tiemoko il y a 1 jour
    A 24 ans, il est majeur depuis longtemps. On ne devait même pas lui demander qui est son père, sa mère, ses cousins ou ses cousines : la justice devait sévir rekk
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    Olivier il y a 21 heures
    Le ministre n a rien à voir avec cette histoire Son fils est majeur et vacciné s il consomme de la drogue c’est son choix ça n engage que lui il est responsable de ses actes
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    AUSKEYE il y a 1 jour
    c'est comme si je suis dans un contexte de réve notez que le fils d'un magistrat a volé 25 millions dans l'armoire de son pere puis le fils d'un puissant ministre qui se pavane avec de la drogue dure dans les rues de dakar je crois que toutes les conditions sont remplies pour quitter ce pays avant le grand déluge
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    erreur il y a 21 heures
    Il y a une étude américaine avec des enfants noirs et blancs issus de milieu aisé. Ils comparent leur niveau social au départ et après les études. Résultat la fille noire réussit le mieux suivi du garçon blanc, puis de la fille blanche et en dernier garçon. 1/3 décrochent.

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