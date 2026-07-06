Justice

Auteur: Mor Mbaye CISSE

il y a 1 jour

[ EXCLUSIF] Détention de drogue : Le fils d'un nouveau ministre arrêté par la police de Sicap-Mbao

Le poste de police de Diamaguène Sicap-Mbao a frappé dans le milieu interlope avec l'arrestation d'un individu en possession d'un képa de Haschich. Arrêté dans la nuit du vendredi 03 juillet, il a décliné son identité comme étant S. Ba, âgé de 24 ans. Le suspect n'avait toutefois pas voulu révéler la vraie identité de son père, selon des informations exclusives de Seneweb.

Cependant, il ressort de l'enquête de la police que S. Ba est le fils d'un ministre de l'actuel gouvernement du Sénégal. Interrogé de nouveau par les enquêteurs, le mis en cause a déclaré que Cheikh Oumar Ba, ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, est son père biologique.

Le suspect a été placé en garde à vue pour les faits de détention et usage de Haschich. Au terme de l'enquête, le suspect a été présenté ce lundi au procureur Saliou Dicko chef du parquet de Pikine-Guédiawaye. Il file directement en prison en attendant son procès en flagrant sauf changement de programme.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le fils d'un ministre, S. Ba, 24 ans, a été arrêté par la police de Sicap-Mbao pour possession d'un képa de Haschich. - Il a révélé être le fils de Cheikh Oumar Ba, ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage. - Placé en garde à vue, il a été présenté au procureur et envoyé en prison en attendant son procès.