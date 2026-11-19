Justice

Auteur: Mor Mbaye Cissé

[EXCLUSIF] Double meurtre d'Aziz Dabala et de Waly : Le procureur Saliou Dicko requiert le renvoi de Nabou Lèye et Cie devant la chambre criminelle

À la suite de la clôture de l'instruction dans l'affaire du double meurtre d'El Hadji Abdoul Aziz Ba, dit "Aziz Dabala", et de Boubacar Gano, dit "Waly", le procureur Saliou Dicko a transmis son réquisitoire définitif au doyen des juges du tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye.

Selon des informations exclusives de Seneweb, le chef du parquet a sollicité le renvoi de la danseuse Nabou Lèye et de tous les autres inculpés devant la chambre criminelle, pour qu'ils y soient jugés.

Il a expliqué les motifs de sa demande dans son réquisitoire définitif. Mais le dernier mot revient toutefois au magistrat instructeur, qui fixera prochainement les suspects sur leur sort.

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Six inculpés, tous en prison

Pour rappel, six personnes avaient été inculpées dans ce dossier : Mamadou Lamine Diaw, Assane Diaw, Ousseynou Diaw, Serigne Sarr dit "Ndeuss Pata", Babacar Ba alias "Mbaye Fall" et Marème Lèye dite "Nabou Lèye". Elles sont poursuivies pour association de malfaiteurs, assassinat avec actes de barbarie, vol et recel. Tout ce beau monde est en prison.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le procureur Saliou Dicko a transmis son réquisitoire définitif au doyen des juges du tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye. - Il a sollicité le renvoi de Nabou Lèye et de tous les autres inculpés devant la chambre criminelle pour y être jugés. - Six personnes ont été inculpées et sont toutes en prison pour association de malfaiteurs, assassinat avec actes de barbarie, vol et recel.