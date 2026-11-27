Justice

Auteur: SenewebNews-RP

Fatou Laobé-Pawlish : rebondissement inattendu

Dans l’affaire l’opposant à la chanteuse Fatou Laobé, Pawlish Mbaye, de son vrai nom, Abdoulaye Mbaye Ba, devait être édifié ce jeudi, date à laquelle la 2e chambre du tribunal correctionnel de Dakar devait rendre son délibéré. Mais, selon Les Échos, un rebondissement inattendu est intervenu : la plaignante a décidé de se désister de sa plainte, à la suite d’un rapprochement entre les deux parties.

Selon Me Sayba Danfakha, avocat de Pawlish Mbaye, cité par le quotidien d'information, le tribunal a ainsi procédé au rabat du délibéré. Une nouvelle échéance a été fixée au 14 janvier 2027 pour formaliser ce désistement, le prévenu étant actuellement hors du pays. À cette date, le tribunal devrait constater le désistement et ordonner l’extinction de l’action publique, entraînant ainsi l’abandon des poursuites.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La plaignante dans l'affaire opposant Fatou Laobé à Pawlish Mbaye a décidé de se désister de sa plainte après un rapprochement entre les deux parties. - Selon Me Sayba Danfakha, avocat de Pawlish Mbaye, le tribunal a procédé au rabat du délibéré. - Une nouvelle échéance a été fixée au 14 janvier 2027 pour formaliser ce désistement, le prévenu étant actuellement hors du pays.