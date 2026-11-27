Fatou Laobé-Pawlish : rebondissement inattendu
Dans l’affaire l’opposant à la chanteuse Fatou Laobé, Pawlish Mbaye, de son vrai nom, Abdoulaye Mbaye Ba, devait être édifié ce jeudi, date à laquelle la 2e chambre du tribunal correctionnel de Dakar devait rendre son délibéré. Mais, selon Les Échos, un rebondissement inattendu est intervenu : la plaignante a décidé de se désister de sa plainte, à la suite d’un rapprochement entre les deux parties.
Selon Me Sayba Danfakha, avocat de Pawlish Mbaye, cité par le quotidien d'information, le tribunal a ainsi procédé au rabat du délibéré. Une nouvelle échéance a été fixée au 14 janvier 2027 pour formaliser ce désistement, le prévenu étant actuellement hors du pays. À cette date, le tribunal devrait constater le désistement et ordonner l’extinction de l’action publique, entraînant ainsi l’abandon des poursuites.
Commentaires (2)
J'espère que ce pawlish mbaye n'est pas un toucouleur bou galli
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