Justice

Auteur: SenewebNews-RP

Fonds destinés à DP World : un directeur général arrêté

Le directeur général d’ATPS, Débohi Arnaud Lucien Kehin, a été arrêté par la Division des investigations criminelles (DIC), puis déféré dans le cadre d’une affaire portant sur plus de 480 millions de francs CFA collectés auprès des transitaires pour le compte de Dubaï port world (DPW).

Entendu par les enquêteurs, révèle Libération, il a reconnu que ces fonds, recouvrés entre janvier 2024 et avril 2025, avaient été utilisés pour couvrir les charges courantes d’ATPS, alors confrontée à des difficultés financières, au lieu d’être reversés à DPW conformément au contrat.

À la suite de la plainte de DPW, confie la même source, les actionnaires d’ATPS auraient procédé au remboursement intégral du principal. Reste toutefois la question des pénalités de retard, estimées à 10 021 631 FCFA, sur lesquelles le directeur général dit ne pas pouvoir se prononcer.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le directeur général d’ATPS, Débohi Arnaud Lucien Kehin, a été arrêté par la DIC puis déféré dans une affaire portant sur plus de 480 millions de francs CFA collectés auprès des transitaires pour le compte de DP World. - Entendu, il a reconnu que ces fonds, recouvrés entre janvier 2024 et avril 2025, avaient été utilisés pour les charges courantes d’ATPS au lieu d’être reversés à DPW conformément au contrat. - Après la plainte de DPW, les actionnaires d’ATPS auraient remboursé intégralement le principal, mais la question des pénalités de retard, estimées à 10 021 631 FCFA, reste posée.