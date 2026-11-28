Justice

Auteur: Senewebnews-RP

Île de Ndiouck : la famille de Ndiassane actionne la justice

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Selon Les Échos, le litige foncier opposant la famille religieuse de Ndiassane aux autorités domaniales de Saint-Louis a été renvoyé au 1er décembre devant le juge des référés pour plaidoiries. À travers son comité de pilotage, la famille réclame le certificat d’identification cadastrale (CIC) de l’île de Ndiouck ainsi que le plan cadastral correspondant. Une action en justice engagée après deux courriers restés sans réponse, rappelle le journal.